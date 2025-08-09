Video. Incendiu puternic în Galați, în apropiere de un cartier de blocuri ANL. Locuințele din zonă, în pericol

Sâmbătă, un incendiu puternic a izbucnit în Galați, aproape de un cartier de blocuri ANL. Echipajele de pompieri au intervenit rapid cu patru autospeciale.

Un incendiu puternic a izbucnit în Galați

a izbucnit sâmbătă după-amiază, în apropiere de cartierul de blocuri ANL “Dimitrie Cantemir”, aflat la marginea municipiului Galați. Echipajele de intervenție au sosit rapid la fața locului pentru a stinge flăcările.

“În aceste momente, forţe şi mijloace din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă «General Eremia Grigorescu» al judeţului Galaţi intervin în zona ANL-uri Cantemir, municipiul Galaţi, pentru localizarea şi lichidarea unui incendiu de vegetaţie uscată”, a fost mesajul transmis de reprezentanții ISU Galați.

La fața locului au intervenit patru autospeciale de stingere cu spumă și apă, potrivit autorităților. Misiunea este în dinamică în aceste momente. Deocamdată, cauzele izbucnirii focului nu au fost comunicate. Până în acest moment, nu au fost anunțate victime.

Din punct de vedere administrativ, cartierul “Dimitrie Cantemir” se află în comuna Vădeni, din județul Brăila. Acesta este aflat sub jurisdicția municipiului Galați, inclusiv atunci când situații speciale, în care este nevoie de intervenția autorităților.

Incendiu de vegetație și în Dobrogea

La începutul acestei săptămâni, un incendiu de vegetație a izbucnit în localitatea Chilia Veche, din județul Tulcea. Din cauza flăcărilor puternice, intervenția pompierilor a fost îngreunată, astfel că a fost trimis, în primă fază . La sol au fost trimise și autospeciale ale pompierilor.

Pompierii s-au luptat cu incendiul de vegetație timp de câteva zile. Sâmbătă dimineața, pe 9 august, misiunea a fost reluată. Au fost trimise trei elicoptere Black Hawk, peste 30 de cadre și 11 mijloace de intervenție.

Suprafața afectată este estimată la aproximativ 30 de hectare de fond forestier, precum și 30 de hectare de vegetație uscată, lăstăriș și lizieră. Autoritățile le-au transmis oamenilor să nu aprindă focul în zonele cu vegetație uscată sau împădurite, pentru a preveni astfel de situații.