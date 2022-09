Video. Incendiu puternic la un zgârie-nori din centrul Chinei. Oamenii sunt prinși înăuntru

Incendiul puternic a izbucnit, dintr-o cauză momentan nestabilită, în orașul chinez Changsha, din centrul Chinei.

”Un fum negru iese din zgârie-nori, iar zeci de etaje foarte violente”, a transmis televiziunea. Momentan nu există un bilanț al victimelor, însă care arde puternic, conform

Burning building of China Telecom in the urban area of Changsha, Hunan province. Dozens of floors are on fire. Firefighters and rescuers are trying to save people in the building. China

