Video. Incident la alegerile din Buzău. Doi jurnaliști spun că au fost agresați de membrii AUR

Doi jurnaliști lansează acuzații grave la adresa membrilor AUR. Aceștia au fost implicați într-un incident în ziua alegerilor pentru președinția Consiliului Județean Buzău.
Ana-Maria Tomescu
07.12.2025 | 15:47
Video Incident la alegerile din Buzau Doi jurnalisti spun ca au fost agresati de membrii AUR
Incident la alegerile din Buzău. Doi jurnaliști spun că au fost agresați de membrii AUR. colaj Fanatik/ Foto captură video
Un incident grav a avut loc duminică, 7 decembrie, în ziua alegerilor organizate în Buzău pentru președinția Consiliului Județean. Doi jurnaliști ai publicației Știri din Surse Buzău susțin că au fost agresați de membrii AUR, chiar în apropierea unei secții de votare.

Incident la alegerile din Buzău. Acuzații grave la adresa membrilor AUR

Scenele au fost filmate de ziariștii respectivi și publicate pe rețeaua Facebook. Incidentul s-a produs după ce jurnaliștii s-au apropiat de mașina formațiunii AUR parcată în zona unei secții de votare, potrivit sursei citate.

Aceștia le-au cerut explicații reprezentanților AUR, întrebându-i de ce se află în zona secțiilor de votare. Ulterior, unul dintre reprezentanții partidului condus de George Simion a lovit cu mâna telefonul jurnalistului care încerca să îl filmeze, așa cum se poate observa în imagini.

Mai mult, ziariștii susțin că în momentul în care li s-a cerut să rămână la fața locului până la sosirea poliției, același bărbat ar fi „accelerat mașina spre cei care documentează ceea ce se întâmplă.”

Reacția partidului AUR: „Jurnalistul nu a fost lovit intenționat cu mașina”

După apariția acestor imagini, partidul AUR a venit cu o reacție. Formațiunea politică transmite că nu încurajează astfel de atitudini și condamnă orice formă de violență.

„Încă de la începutul campaniei, toți membrii și voluntarii noștri au primit instrucțiuni clare să nu răspundă la provocări, mai ales în interacțiunile cu anumiți jurnaliști care, din experiența noastră, urmăresc deliberat obținerea unor reacții emoționale.

Oricâtă bună-credință și pregătire există, niciun partid nu poate controla reacțiile individuale ale fiecărui membru în situații tensionate”, se arată într-un comunicat transmis de AUR.

Reprezentanții partidului condus de George Simion mai spun că în Buzău s-a desfășurat o campanie electorală „extrem de agresivă” și îi iau apărarea membrului AUR implicat în incidentul de duminică.

„Oamenii sunt obosiți, stresați și uneori pot interpreta diferit presiunea momentului. Clarificăm însă fără echivoc: membrul AUR nu a lovit intenționat jurnalistul cu mașina. În timp ce încerca să iasă din locul de parcare, persoana respectivă i-a blocat ilegal accesul, generând o situație nefericită. Incidentul s-a soldat fără nicio rană, jurnalistul fiind în afara oricărui pericol”, adaugă AUR.

Tags:
Ana-Maria Tomescu
Ana-Maria Tomescu
Ana-Maria Tomescu este redactor pe zona de Actualitate la Fanatik. A debutat în presa online în urmă cu 7 ani și a lucrat pentru publicațiile sursata.ro și anchetaonline.ro.
