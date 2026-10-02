Video incredibil! Rasmus Hojlund l-a împins pe Jorge Jesus pentru ce i-a făcut lui Cristiano Ronaldo

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Portugalia a câștigat primul meci după ce . Lusitanii s-au impus împotriva Danemarcei, la Copenhaga, în etapa 3 din Liga Națiunilor, 4-2. Totuși, scandinavii nu au ratat ocazia de a-l aminti pe cvintuplul câștigător al Balonului de Aur.

Hojlund i-a luat apărarea lui Cristiano Ronaldo

În minutul 53, Rasmus Hojlund a primit o pasă de Mikkel Damsgaard și l-a învins pe Diogo Costa, restabilind egalitatea la 2. Atacantul provenit de la Napoli a profitat de degringolada din jurul Portugaliei și l-a ironizat pe Cristiano Ronaldo. Vârful Norvegiei s-a bucurat la reușită precum lusitanul.

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La finalul partidei de la Copenhaga, Rasmus Hojlund a fost felicitat de Jorge Jesus. Totuși, atacantul este un mare fan al lui Cristiano Ronaldo și a refuzat srângerea în brațe amicală cu selecționerul Portugaliei.

Hojlund odia a Jorge Jesús como nosotros por lo que hizo con Cristiano Ronaldo. 😭😭😭😭🐐🐐🐐 — MT2 (@madrid_total2)

Rasmus Hojlund a fost unul dintre cei mai activi oameni din atacul Norvegiei. Pe lângă gol, fotbalistul a mai expediat 2 șuturi din interiorul careului, însă ambele au fost blocate. Hojlund a coborât și din careu, aflându-se în zona centrului terenului pentru a recupera baloane.

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7.4 este nota primită de Rasmus Hojlund pentru prestația contra Portugaliei

Jorge Jesus a refuzat să vorbească despre Ronaldo

Înaintea partidei, Jorge Jesus a fost întrebat de jurnliști despre motivul absenței lui Ronaldo. Totuși, selecționerul a evitat răspunsul și a transmis că se concentrează exclusiv pe partida din această seară. Mai mult, următoarele întrebări ale reporterilor legate de Ronaldo nu au primit un răspuns.

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”E ziua meciului. Vreau să mă concentrez asupra meciului. Apoi vom merge pe stadionul Dragao și ne vom concentra pe meciul împotriva Norvegiei. După aceea, cu siguranță vom avea timp să vorbim despre asta. În acest moment, este un subiect închis.

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Sunt bine. Au fost zile nebunești. Sunt implicat în fotbal de mulți ani și știu că nu am făcut nimic pentru a împiedica procesul să continue ca înainte. Am conștiința complet împăcată. Este un simbol și o figură importantă. Asta nu se pune în discuție”, a declarat Jorge Jesus, potrivit publicației portugheze .

Înaintea partidei, Jorge Jesus a fost întâmpinat de fanii Portugaliei. În drumul dinspre ușa hotelului și până la autocar , din cauza absenței lui Cristiano Ronaldo.