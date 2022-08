Video. Inundații catastrofale în Seul. Drumuri, metrouri și mașini, sub ape. Cel puțin 8 oameni au murit

Dacă Europa se confruntă cu o secetă fără precedent în ultimii zeci de ani, în Asia sunt raportate inundații istorice. Coreea de Sud este printre cele mai afectate zone.

Cele mai înregistrate în ultimele opt decenii au afectat în aceste zile metropola Seul, de aproape 10 milioane de locuitori.

Străzile Capitalei sud-coreene s-au transformat în adevărate râuri. Stațiile de metrou au devenit cascade, iar mașinile de pe străzi au fost acoperite de ape.

Cel puțin 8 persoane au fost ucise, majoritatea fiind găsite înecate în casele lor, și alte 7 au fost date dispărute. Numărul răniților ajunge la 14.

Un caz tragic a fost prezentat de . Trei dintre victimele inundaților, două surori în vârstă de 40 de ani și una dintre fiicele lor de 13 ani, au murit în propria casă. În zadar, echipele de intervenție au încercat să le scoată din imobil.

Bilanțul tragic vine în condițiile în care meteorologii anunță că ploile nu se vor opri și vor continua în cantități impresionante.

În plus, în peste 50 de orașe și localități s-au emis avertismente care anunță posibile alunecări de teren. Un total de 160 de trasee de drumeții din Seul și provincia muntoasă Gangwon au fost închise.

”Se așteaptă ca ploile abundente să continue zile întregi. Trebuie să menținem o stare de alertă și să răspundem cu un efort total”, a declarat președintele țării, Yoon Suk Yeol, în timp ce se afla la sediul Guvernului.

În mediul online circulă poze și clipuri care arată amploarea inundațiilor din Seul. Mașini acoperite de ape, puhoaie la metrou, drumuri care nu se mai văd, fac parte din peisajul trist al unei metropole impresionante din Asia.

Seoul and other parts of South Korea are currently experiencing torrential downpours.

Dorimcheon stream in Seoul’s Gwanak District has flooded all over, evacuation notice just issued for people living nearby.

Crazy scenes in many other places.

— Raphael Rashid (@koryodynasty)