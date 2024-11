Video. Inundațiile au ajuns și în Barcelona. Orașul este deja sub ape și a fost emis cod roşu de „pericol extrem”

Així baixava el Francolí al seu pas per ara fa uns vint minuts.

Si us hi fixeu, veureu que a la part central de l'aigua hi ha més moviment. A sota s'hi troba el llit dell riu, que deu ocupar, si fa no fa, un quart de la superfície del Parc, ara tot anegat.

— A. Lluís Rovira i Miró (@mutxarra)