Video. Israelul a atacat capitala Yemenului. Complexul militar care adăposteşte palatul prezidenţial, printre ținte

, duminică, 24 august, acțiunea reprezentând un răspuns la „atacurile repetate” ale rebelilor houthi asupra Tel Aviv-ului, arată . Printre ținte se numără un complex militar care adăpostește palatul prezidențial, două centrale electrice și un depozit de combustibil. Doi oameni au murit.

Capitala Yemenului, bombardată de Israel: „Răspuns la atacurile repetate ale regimului terorist Houthi”

Atacul vine ca o răzbunare, după ce militanții houthi au lansat, pentru prima dată, bombe cu fragmentație asupra Israelului. Conform Reuters, care citează presa locală, cel puțin două persoane au murit, iar alți cinci oameni au fost răniți, în urma loviturii de duminică din capitala Yemenului.

„Atacul a fost efectuat ca răspuns la atacurile repetate ale regimului terorist Houthi împotriva statului Israel şi a civililor săi, inclusiv lansarea de rachete sol-sol şi drone fără pilot către teritoriul israelian în ultimele zile”, au informat Forțele de Apărare ale Israelului (IDF).

Reacția rebelilor houthi: „Nu ne vom retrage”

CNN relatează că peste 10 avioane de vânătoare au participat Cea mai îndepărtată țintă s-a aflat la aproximativ 2.000 de kilometri de Israel. Pe de altă parte, Mohammed Al-Farah, unul dintre liderii Houthi, a declarat că rebelii vor continua să sprijine poporul din Gaza.

Acesta susține că „nu se vor retrage dacă agresiunea nu va fi încheiată și foametea poporului din Gaza nu va fi oprită”, mai arată sursa citată. Militanții houthi au anunțat, vineri, lansarea unei rachete balistice spre Israel, prezentând atacul ca un gest de sprijin pentru palestinienii din Gaza.

Potrivit unui oficial al Forțelor Aeriene israeliene, racheta transporta, cel mai probabil, mai multe submuniții „concepute să explodeze la impact”. Încă de la debutul războiului declanșat de Israel împotriva grupării Hamas în Gaza, în octombrie 2023, forțele houthi au vizat nave în Marea Roșie, justificând aceste acțiuni ca semne de solidaritate cu populația palestiniană.