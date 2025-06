Video. „La naiba! Tocmai am fost împușcat în cap”. Încă un jurnalist a fost rănit de forțele de ordine, în timp ce filma violențele din Los Angeles

Încă un jurnalist a fost împușcat de forțele de ordine, în timp ce filma violențele din Los Angeles. Acesta a surprins momentul în care este țintit de un polițist și rănit la cap. El a căzut la pământ imediat ce a fost nimerit.

Un jurnalist american a surprins pe filmare momentul în care de cauciuc. Bărbatul se afla în timpul muncii, filmând protestele violente din Los Angeles. El avea o legitimație de presă vizibilă și se afla pe un pod de lângă Autostrada 101 din orașul american.

În vârstă de 59 de ani, Toby Canham, corespondent pentru , a postat imaginile în care se vede cum un ofițer California Highway Patrol îl țintește de la distanță și trage spre el, nimerindu-l în cap. După lovitură, jurnalistul cade violent la pământ și apucă să spună „La naiba! Tocmai am fost împușcat în cap”. Reacția lui și imaginile au devenit rapid virale.

„Când am fost lovit, din câte îmi amintesc, doar filmam și apoi am fost împușcat. În locul în care am fost lovit, eram singura persoană cu vedere la autostradă. Nu eram înconjurat, așa că am fost o țintă ușoară”, a declarat corespondentul New York Post. Acesta a arătat și cu ce vânătaie s-a ales în urma incidentului.

Violențe la protestele din SUA

Împușcătura a venit la scurt timp după ce forțele de ordine au aruncat cu o grenadă tip flashbang în direcția lui. Proiectilul de artilerie încărcat cu gloanțe i-a distrus și încălțămintea jurnalistului. Anterior, un protestatar a aruncat cu sticlă cu lichid în polițiști.

„Este o adevărată rușine. Înțeleg perfect să fii în poziția în care ai putea fi rănit, dar, în același timp, nu există nicio justificare pentru a ținti pușca spre mine și a apăsa pe trăgaci, așa că sunt puțin supărat din cauza asta, ca să fiu sincer”, a mai spus Toby Canham.

Un incident similar a avut loc zilele trecute, când de o polițistă. Și acest moment a fost surprins de camerele video.

„Poliția din Los Angeles avansează călare, trăgând cu gloanțe de cauciuc spre protestatari, dirijându-i prin centrului orașului”, relata femeia înainte să fie atinsă de glonțul de cauciuc.