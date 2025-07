Video. Mall din Irak, devastat de flăcări. Peste 50 de morți și răniți în urma incendiului

Un mall din Irak a fost cuprins de flăcări noaptea trecută. Mai mult de 50 de persoane au fost rănite sau și-au pierdut viața în urma incendiului puternic.

miercuri, seara târziu, la Hyper Mall, un centru comercial din orașul Al-Kut, provincia Irak, conform guvernatorului local. Deocamdată, cauzele care au dus la acest dezastru nu sunt cunoscute.

Cel puțin 50 de persoane au decedat sau au fost rănite în urma incendiului puternic din Al-Kut. Intervențiile de stingere a focului au durat mai multe ore, iar ambulanțele au transportat victime până în jurul orei 4 dimineața, la spitale din orașul unde s-a petrecut tragedia.

“Bilanţul victimelor se ridică la circa 60 de persoane, morţi sau răniţi, în incendiul tragic care s-a declanşat într-un centru comercial”, a declarat guvernatorul Mohammed al-Miyahi, potrivit .

Pe rețelele de socializare, au fost postate înregistrări video cu incendiul care a cuprins clădirea de cinci etaje, noaptea trecută, în timp ce mai mulți pompieri încercau să stingă focul.

Până acum, au fost confirmate identitățile pentru aproximativ 60 de persoane. “Mai avem cadavre care nu au fost recuperate încă, aflate sub dărâmăturile incendiului”, a mai transmis guvernatorul.

