Video. Marcel Răducanu, legenda Stelei, dezvăluie singura întâlnire pe care a avut-o cu Gigi Becali, patronul FCSB. „Atunci s-a întâmplat!” Exclusiv

Marcel Răducanu, fost jucător de legendă al Stelei, a avut parte de o primire de gală la Înaintea partidei, apoi a dat lovitura de start.

Marcel Răducanu despre conflictul CSA – FCSB: „Eu am jucat la Steaua!”

Fostul mare fotbalist român Marcel Răducanu a fost invitatul de lux al meciului CSA Steaua – Unirea Dej din Liga 2, însă din păcate pentru echipa Armatei prezența sa la stadion nu a fost de ajuns pentru a atrage cât mai mulți spectatori în tribunele arenei din Ghencea.

„Jucătorii de la CSA Steaua erau foarte dezamăgiți. Lume puțină la stadion, dar mai ales pentru chestia asta că nu au voie să promoveze. Nu prea mai ai chef să joci, când vezi că ești pe primul loc, dar nu ai șansa de a juca în prima ligă.

La meciul cu Dinamo s-au întâmplat niște chestii care nu au loc pe un stadion, lumea e dezamăgită și nu mai vine la meci… Și cine are de suferit? Echipa… E groaznic să joci fără spectatori”, a încercat Marcel Răducanu să explice absența suporterilor din tribune într-o intervenție telefonică în cadrul

Întrebat de realizatorul emisiunii ce crede despre conflictul dintre CSA Steaua și FCSB, Marcel Răducanu a evitat să se implice într-o polemică. A lăsat totuși de înțeles că pentru el adevărata Steaua este cea din Liga 2.

„Nu sunt omul potrivit să vă răspundă la întrebarea asta. Eu știu că am jucat pentru Steaua. Nu vreau să intru în discuții aiurea, care să mă pună într-o poziție delicată. nu am ce să vă răspund. Eu am jucat la Steaua, mai multe nu știu. Și nici nu vreau să intru în polemică.

Habar nu am de ce vin spectatori la FCSB și la Steaua nu vin. Eu sunt de 40 de ani în Germania… E greu cu stadionul gol. Ceva trebuie să se întâmple, să fie toată lumea mulțumită. Spectatorii și jucătorii… Dar pe mine mă depășește tema asta.

Cei de la CSA Steaua au fost singurii care s-au oferit și mi-au acordat în aceste două zile totul, s-au ocupat… Și e normal să le mulțumesc. Din altă parte nu a venit nimic. Sigur că le dau dreptate oamenilor care m-au ajutat, care au fost de partea mea. De la FCSB nu m-a sunat nimeni niciodată. Nu o să se întâmple asta niciodată”, au fost singurele comentarii făcute de Marcel Răducanu pe tema conflictului CSA Steaua – FCSB.

Marcel Răducanu despre singura întâlnire cu Gigi Becali: „Atunci s-a întâmplat”

Tot în cadrul emisiunii FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI, Marcel Răducanu a rememorat și singura întâlnire pe care a avut-o cu Gigi Becali, acum în urmă cu mai bine de zece ani.

„Pe domnul Gigi Becali mi se pare că l-am cunoscut o singură dată, la o emisiune a domnului Ioanițoaia. Stăteam lângă dânsul, mi se pare că mai erau domnul Mititelu de la Craiova și domnul Iancu de la Timișoara. Atunci când am jonglat cu scrumiera, nu știu dacă vă amintiți..

Este singura dată când am stat unul lângă altul și apoi am mai vorbit puțin când s-a terminat emisiunea. Dar de atunci nu am mai avut nico discuție cu dânsul”, și-a amintit fostul mare fotbalist despre interacțiunea cu patronul FCSB.

Și tot plecând de la Gigi Becali, mai precis de la imixtiunile pe care acesta le are pe partea tehnică la echipa pe care o patronează, Marcel Răducanu a făcut o paralelă cu fotbalul din Germania.

„Dacă fac asta, înseamnă că nu îmi mai trebuie antrenor. De ce să îl mai plătesc pe antrenor? Dacă eu le știu pe toate, fac aia și aia, schimbări, la ce-mi mai trebuie antrenor? Să mă fac eu antrenor și atunci fac ce vreau eu. Asta nu se întâmplă.

Aici, în România, sunt dependenți de un om care are bani. Și se implică și crede că are dreptul de a se băga peste echipă. În Germania, nu există așa ceva! Nu pot să-mi închipui că vine Rauball (n. r. – Reinhard Rauball, președintele Borussiei Dortmund), și ăsta mare de tot, are și bani, îl știe toată lumea, nu pot să-mi închipui că vine în cabină peste antrenor și-i spune «Schimbă-l pe ăla!»… Nu există așa ceva! Înseamnă că nu are carcater. Atunci ce antrenor mai e ăla?

Lasă-l în pace, că antrenorul răspunde pentru rezultate. Nu are rezultate, îl dai afară, dar nu să-l suni în timpul meciului «Băi ia fă asta, asta și asta!» Nu există așa ceva! Ăla de la Hoffenheim, pe care-l vedeți sus acolo, are bani mulți de tot. dar nu se implică. Vine la meci, se uită, își vede de treabă. Că mai intră și el în cabină, vorbește a doua zi cu jucătorii dacă nu merge echipa, asta e altceva. Dar nu să se bage peste antrenor, să-i facă echipa, nu există așa ceva!”, și-a încheiat discursul Marcel Răducanu.