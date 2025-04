Video. Marius Șumudică, către fani: „Din momentul ăsta nu mai sunt antrenorul Rapidului”

, iar asta înseamnă un obiectiv important ratat de gruparea giuleșteană. Marius Șumudică nu a putut trece peste și și-a anunțat demisia de la Rapid.

Marius Șumudică și-a dat demisia de la Rapid

Marius Șumudică a fost dezamăgit după ce Rapid a fost eliminată de Hermannstadt din drumul spre finala Cupei României Betano. Tehnicianul alb-vișiniilor a coborât din autocar și le-a transmis fanilor că va pleca din Giulești.

ADVERTISEMENT

Eșecul cu Hermannstadt a venit la doar câteva zile după înfrângerea de pe teren propriu, cu Universitatea Cluj. Tehnicianul de 54 de ani a spus și la conferința de presă dinaintea partidei că .

„Vă mulțumesc frumos pentru tot ce ați făcut pentru echipa asta. Astăzi ați fost senzaționali. Ascultați-mă până la capăt. Este greșeala mea. Eu, din momentul de față, nu mai sunt antrenorul Rapidului. Vă doresc baftă în continuare.

ADVERTISEMENT

Vă cer scuze. Eu v-am spus ceea ce ține de mine. Vă mulțumesc, este vina mea, mi-o asum, o să vină alt antrenor care să o să facă, probabil, mai multe decât mine”, a spus Marius Șumudică, potrivit .

Declarațiile lui Marius Șumudică, după Hermannstadt – Rapid 2-1

„Asta e soarta mea, este a nu știu câta oară când pierdem în ultimul minut, numai aici am pierdut de două ori în ultimul minut. Nu știm să gestionăm, ei la 1-0 știau, stăteau pe jos, încercau să închidă jocul, foarte bine, bravo lor, îi felicit. Faci 1-1, ai șanse să intri în prelungiri și oni nu știm să gestionăm jocul. Eu nu am văzut un jucător de-al meu să știe să se pună pe jos. Jucam de la o poartă la alta, asta ține de fiecare și de ceea ce simte în teren. Eu nu pot să le fac semn să stea pe jos.

ADVERTISEMENT

Alte echipe știu să gestioneze momentele astea și nu doar la jocul acesta. Noi am pierdut multe puncte în ultimul minut. Am făcut o primă repriză foarte proastă și ca atitudine și ca orice. Nu înțeleg atitudinea asta, nu o înțeleg pe aia de la Cluj. A doua repriză am jucat mai bine, am încercat, am schimbat sistemul, am reușit să marcăm într-un final, dar nu e de ajuns”.

ADVERTISEMENT

Marius Șumudică: „E frustrant, e dureros”

„Trebuie să fii inteligent, trebuie să știi să rezolvi anumite momente din joc. Asta e viața antrenorului, am ajuns în semifinale, nu am reușit să mergem mai departe, îi felicit pe toți cei de la Hermannstadt, pe Măldărășanu, pe Daniel Niculae, pe toți cei care sunt aici. E frustrant, e dureros. Când am spus că sunt cele mai grele opt luni din viața mea, lumea făcea bășcălie de mine prin studiouri.

Suporterii sunt de admirat pentru atmosfera pe care au făcut-o. Nu îi merităm. (n. r. despre plecarea de la Rapid) E la cald, nu are rost, o să am o discuție cu echipa, cu patronii clubului și voi vedea ce voi face, nu e plăcut. Dacă mă întrebați pe mine, față de sezoanele trecute, am ajuns în semifinalele Cupei.

Am jucat în deplasare la o echipă bună, în campionat nu e totul decis, mai sunt 15 puncte în joc, dar din păcate am arătat rău și va trebui să găsesc explicații”, a declarat Marius Șumudică la finalul jocului.