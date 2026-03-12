Video. Moment halucinant în Real Madrid – Manchester City: Doku a dispărut în timpul transmisiunii TV! Explicația și reacția uluitoare a fanilor

ADVERTISEMENT

Real Madrid și au oferit o partidă de cel mai înalt nivel, pe care formația gazdă a câștigat-o, 3-0, datorită unui hat-trick semnat de Federico Valverde în prima parte a confruntării. Totuși, pentru mulți telespectatori a existat un alt moment, în afară de goluri, care a rămas întipărit în minte.

Momentul în care Jeremy Doku dispare de pe transmisia TV a partidei Real Madrid – Manchester City. Explicația dată de specialiști

O fază ce părea banală în repriza secundă a întâlnirii a stârnit discuții intense. Jeremy Doku a primit balonul în partea stângă și s-a dus către careul advers, însă în momentul în care a ajuns aproape de linia de fund el a dispărut preț de o secundă de pe transmisiunea live a partidei. Imaginile s-au viralizat rapid și mulți și-au pus întrebarea cu privire la ce s-a întâmplat exact.

Acum, la multe ore de la terminarea meciului, specialiștii au explicat ce s-a întâmplat exact. Ei bine, se pare că vinovată este Tehnologia de Înlocuire Virtuală. Această tehnologie permite ca panourile publicitare existente din stadion să fie înlocuite digital în timpul transmisiunilor TV live.

Aceste suprapuneri virtuale sunt plasate pe fluxul nostru TV și, în funcție de regiunea în care este transmis meciul, vei vedea o reclamă țintită. În acest caz, se pare că Doku, trecând pe lângă panou și purtând un tricou verde, a cauzat o eroare temporară în cadru, notează cei de la SportBibble.

Pep Guardiola nu-și pierde speranța. Ce spune după eșecul cu Real Madrid

Chiar dacă formația sa a fost învinsă clar în meciul tur al optimilor Champions League, pentru manșa retur ce va avea loc în Anglia. Tehnicianul iberic chiar este de părere că rezultatul a fost mai dur față de ceea ce s-a întâmplat pe teren.

„Mai rămân 90 de minute. Trebuie sa acceptăm ce a fost aici. Ne-a lipsit ultima pasă, s-au apărat foarte jos. Am început bine, dar acum trebuie să mâncăm, să ne odihnim și să pregătim returul. Când am dus 4-5 jucători în careul lor nu poți spune că nu am jucat bine, dar a lipsit numai golul. La 4-0, cu acel penalty, ar fi fost clar mai greu. Dar să nu crezi că nu va fi greu și la 3-0. Echipa mea nu a fost atât de slabă cum o spune scorul”, a declarat Guardiola.