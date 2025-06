Video. Momentul accidentului din Bihor, în care doi soți și-au pierdut viața, a fost surprins de camere. Tragedia s-a petrecut sub ochii copilului și nepotului

Momentul accidentului în care doi soți și-au pierdut viața, în Bihor, a fost surprins de camere. Totul s-a întâmplat sub ochii copilului lor și al nepotului în vârstă de cinci ani. Acesta din urmă a ajuns la spital.

Momentul accidentului din Bihor, în care doi soți și-au pierdut viața, a fost surprins de camere

Tragedia a avut loc marți, 24 iunie, pe centura orașului Aleșd. Un bărbat în vârstă de 47 de ani din Mureș conducea o mașină roșie ce tracta o remorcă. Se deplasa pe direcția Cluj – Oradea, moment în care . Totul a fost surprins de camerele de supraveghere din zonă.

ADVERTISEMENT

În mașina făcută praf în urma accidentului se afla bărbatul, în spatele său soția sa, în vârstă de 47 de ani, în dreapta față stătea fiul cuplului, în vârstă de 28 de ani, iar alături de femeie, în spate, se afla nepotul acestora în vârstă de cinci ani.

Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul de Poliție Județean Bihor, femeia și bărbatul au suferit leziuni grave, intrând în stop cardio-respirator. Fiul lor a reușit să iasă singur din mașină, recuperându-și și copilul rănit din spate.

ADVERTISEMENT

„Era un băiat mai înalt cu copilul în braţe şi îl lăsase întins pe asfalt şi l-am ajutat. I-am luat copilul şi el s-a dus la părinţi să vadă dacă poate să îi scoată”, povesteşte un martor al accidentului în care doi părinți au sfârșit morți sunt ochii copilului lor, potrivit .

Accidentul tragic nu a putut fi evitat

Cuplul a fost resuscitat minute în șir, însă . Nepotul lor a fost dus de urgență la spital și internat pentru investigații și tratament, potrivit UPU SMURD.

ADVERTISEMENT

În autocar se aflau zece persoane care au reușit să iasă din autovehicul singure, fără a fi identificate victime. În accident a mai fost implicat și un alt șofer în vârstă de 50 de ani, din Baia Mare. Acesta a fost lovit frontal în timpul impactului dintre mașina roșie și autocar. Acesta din urmă era condus de un bărbat de 52 de ani, din Suceava. Ambii șoferi au fost testați cu etilotestul, rezultatele fiind negative.

ADVERTISEMENT

„A depăşit linia continuă, eu am crezut că evită o groapă sau o piatră. Am încercat să trag spre dreapta cât am putut şi m-a acroşat în spate”, a explicat cel de-al treilea șofer implicat în coliziune.

Potrivit primelor date ale anchetei, mașina condusă de bărbatul mort ar fi pătruns pe sensul opus de mers, unde a intrat mai întâi în coliziune laterală cu un autoturism, apoi a lovit frontal un autobuz condus regulamentar. Traficul în zonă a fost oprit zeci de minute.

Polițiștii rutieri continuă cercetările sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Aleșd, pentru a stabili cu exactitate toate cauzele și împrejurările producerii accidentului.