Video. Momentul în care Donald Trump îl aplaudă pe Vladimir Putin. Gestul a stârnit milioane de comentarii

La câteva minute după ce ceasul a bătut de ora 11:00 în Anchorage, Alaska (ora 22:00 în România), Donald Trump a coborât încet scările aeronavei Air Force One spre covorul roșu. , aflată la câteva zeci metri distanță, Vladimir Putin cobora pentru prima oară pe pământ american în ultimii zece ani.

Trump l-a salutat pe Putin ca pe un vechi prieten

Multe s-au schimbat pentru Vladimir Putin din 2015, ultima oară când a fost în SUA: a devenit un paria internațional după ce a ordonat invazia Ucrainei, Curtea Penală Internațională a emis un mandat de arestare pe numele său pentru crime de război, iar Washingtonul le-a impus sancțiuni oligarhilor ruși.

Totuși, nimic din toate acestea nu au părut să-l tulbure pe liderul de la Kremlin, vineri, la Anchorage. Putin a pășit pe covorul roșu cu un zâmbet larg, în timp ce s, strângându-i mâna ca unei vechi cunoștințe.

Întâlnirea de pe pistă a celor doi lideri a fost supravegheată din aer de bombardiere americane B-2. În timp ce Putin se apropia de el, Trump l-a aplaudat pe preşedintele rus, în timp ce acesta, în drumul său şi-a aruncat ochii spre cer spre avioanele ce survolau zona.

Trump was so thrilled to meet Putin That he immediately started clapping like an overexcited fan Threw his hand out for a handshake. A fan moment for Trump.

— Yanika_Lit (@LogicLitLatte)

Gestul lui Donald Trump a stârnit imediat milioane de comentarii, viralizându-se pe reţelele de socializare.

președintelui rus: „Când veți înceta să ucideți civili în Ucraina?”, „Veți fi de acord cu un armistițiu?”, dar Putin s-a prefăcut că nu-i aude, ducându-și mâna la ureche iar apoi dând din umeri.

Donald Trump a schimbat în ultimul moment formatul întâlnirii cu Vladimir Putin

Donald Trump şi Vladimir Putin Apoi au intrat în limuzina prezidențială americană, „Bestia”, singuri pe bancheta din spate, fără traducător, așa că se presupune că au vorbit în engleză. Aproximativ zece minute mai târziu au ajuns la locul de întâlnire, la baza militară americană Elmendorf-Richardson, unde au făcut o altă sesiune de fotografii.

Deși inițial s-a anunțat că discuția va fi „unu la unu”, cu puţin timp înainte de ora oficială Trump a propus un format mai larg. Din partea americană sunt prezenți secretarul de stat Marco Rubio și emisarul special Steve Witkoff, în timp ce delegaţia rusă îi include pe ministrul de externe, Serghei Lavrov, și pe Iuri Ușakov, consilierul lui Vladimir Putin.