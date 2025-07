Video. Momentul în care dronele Shahed cad în mare în Odesa, în timp ce turiștii privesc de pe plajă

Pe o plajă din Odesa a fost surprins un moment în care dronele Shaded cad în mare, iar turiștii privesc de pe plajă. Mai mulți oameni se află pe litoralul ucrainean la acest final de săptămână.

În ciuda războiului dintre Rusia și Ucraina, care durează de mai bine de trei ani, din februarie 2022, ucrainenii încearcă, pe cât posibil, să ducă o viață obișnuită. De exemplu, , sunetul dronelor pare să fi devenit deja ceva obișnuit în viața de zi cu zi.

Cu ceva timp în urmă, plajele de la Marea Neagră au fost deschise parțial în Ucraina, iar acestea sunt vizitate de oameni în plin sezon estival. În această perioadă, mai multe persoane au decis să se relaxeze pe litoralul ucrainean, la Odesa.

În mediul online au apărut imagini în care se poate vedea cum oamenii aflați la plajă se relaxează acolo. Din imagini se observă cum persoanele de la fața locului par să ignore pericolul aflat atât de aproape.

În timp ce unele persoane înoată în mare, altele privesc sau filmează dronele de tip Shahed, lansate de Rusia, interceptate de forțele ucrainene și care se prăbușesc în apele Mării Negre, la o distanță nu foarte mare de țărm.

Videoclipul postat pe platforma X (Twitter) a atras și câteva reacții din partea internauților. Cineva a menționat că oamenii au nevoie de relaxare chiar și în astfel de perioade, în contextul în care războiul poate provoca foarte mult stres.

“Chiar și în timpul războiului, oamenii trebuie să-și trăiască viața și să se elibereze de stresul pe care îl provoacă războiul. O zi la plajă este soluția ideală”, a scris cineva în secțiunea de comentarii.

Odesa now. People are relaxing and swimming in the sea, watching as Russian Shahed drones are intercepted in the sky and crash into the sea.

— Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love)