Video. Momentul în care un avion cade pe un teren de golf, în timpul meciului. Inimile jucătorilor s-au oprit de spaimă

Momente de groază pe un teren de golf din Sydney. Un avion uşor a suferit o defecţiune, iar pilotul a încercat o aterizare de urgenţă.
Daniel Spătaru
17.08.2025 | 13:16
Avionul s-a prăbuşit pe terenul de golf de la Mona Vale Foto: capturi video

O aeronavă ușoară Piper Cherokee 140 a efectuat o aterizare de urgență pe terenul de golf Mona Vale din Sydney din cauza unei defecțiuni a motorului. Contactul cu solul a fost foarte dur, avionul aproape prăbuşindu-se pe pământ.

Cei doi bărbaţi din avion au suferit răni minore

Avionul a decolat din Camden la ora locală 13:00 și avea destinația Wollongong. La bord se aflau un instructor de zbor și un elev, ambii în vârstă de aproximativ 50 de ani. În urma accidentului, ambii bărbați au suferit doar răni minore și au fost transportați la Spitalul Royal North Shore în stare stabilă.

Martorii au înregistrat momentul în care avionul a lovit solul, iar pe înregistrare se aude un strigăt de surpriză în timp ce jucătorii de golf urmăreau şi ei uluiţi scena.

Aeronava a suferit avarii semnificative și este probabil să fie scoasă din uz, iar incidentul este investigat acum de Agenția Australiană pentru Siguranța Transporturilor (ATSB).

„Am alergat printre copaci şi ne-am uitat cum se prăbuşeşte”

Incidentul s-a produs în timp ce jucătorii de golf erau prezenți pe teren, dar, din fericire, niciunul nu a avut de suferit de pe urma incidentului.

Totuşi, ulţi s-au speiat terbilil de cele văzute. „Am auzit zgomotul puternic al unui motor aşa că ne-am întors și ne-am uitat cu toții spre cer. Venea direct peste capetele noastre. Nick, al cărui tată e în aviaţie, ne-a spus să fugim. Așa că am alergat pur și simplu spre copaci și ne-am uitat cum avionul se prăbușește”, a declarat un jucător de golf pentru postul 9News.

Avionul s-a prăbușit chiar în fața clubului de golf şi imediat martorii s-au grăbit spre epavă pentru a-i ajuta pe pilot și pasager. După ce au fost scoşi din interior, cei doi bărbați au fost puşi într-un cărucior de golf și duși la Spitalul Royal North Shore.

Daniel Spătaru
Daniel Spătaru este redactor pe zona de Actualitate la Fanatik. A debutat în presă la Sportul Românesc, în 1997, iar în aprilie 1998 și-a continuat munca de jurnalist la secția Sport a ziarului Cotidianul. Și-a început cariera în online în 2009, la realitatea.net, iar din 2011 a lucrat pentru romaniatv.net.
