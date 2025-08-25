News

Video. Momentul în care un elicopter se prăbușește într-un lac. Ce s-a întâmplat cu cei aflați la bord

Momentul în care un elicopter folosit la stingerea incendiilor se prăbușește într-un lac a fost filmat. Noroc uriaș pentru cei aflați la bord.
Adrian Baciu
25.08.2025 | 12:57
Video Momentul in care un elicopter se prabuseste intrun lac Ce sa intamplat cu cei aflati la bord
Un elicopter folosit la stingerea incendiilor s-a prăbușit pe un lac, în Franța. Sursa foto: capturi X / colaj Fanatik

Doi piloți au scăpat ca prin minune dintr-un accident aviatic extrem de grav petrecut în urmă cu mai puțin de 24 de ore în Franța. Elicopterul în care se aflau cele două persoane s-a prăbușit într-un lac, duminică seara. Momentul șocant al impactului a fost filmat și este unul cu un puternic impact emoțional.

Un elicopter folosit la stingerea incendiilor s-a prăbușit pe un lac, în Franța

În vara lui 2025, Europa s-a confruntat cu cel mai dezastruos sezon de incendii de pădure. Focul a mistuit zone întinse din Spania, Portugalia, Grecia, Turcia, Albania sau Franța. Potrivit statisticilor prezentate în ultima săptămână, doar la nivelul Uniunii Europene (UE) au ars peste un milion de hectare din ianuarie până acum. Alarmant este faptul că încă mai sunt zone unde incendiile de vegetație fac prăpăd.

În Hexagon, weekendul a fost unul cu multe incendii în Corsica de Sud, Hérault, Landes, Var sau Vaucluse. Un incident grav, legat indirect de incendii, s-a petrecut în Finistère. Aici, un Airbus Helicopters H125 s-a prăbușit într-un lac, duminică seara. Aeronava efectua o operațiune de stingere a incendiilor înainte de evenimentul dramatic.

Pe platformele se socializare au apărut imagini care arată momentul impactului. Elicopterul, înmatriculat F-HLXO, aparține companiei Héliberté, cunoscută pentru furnizarea de resurse aeriene și pentru zborurile sale de afaceri. Acesta se afla într-o misiune pentru Serviciul Departamental de Pompieri și Salvare Finistère, sub indicativul radio Morane 29, în sectorul Rosporden din sudul Finistère.

Totul s-a întâmplat în jurul orei 19:10 (20.10, ora României) duminică, 24 august 2025. Pilotul elicopterului se apropia de un iaz din apropierea incendiului pentru a-și umple rezervorul, astfel încât să se poată întoarce la lupta cu flăcările. Potrivit mai multor martori citați de presa locală, elicopterul a lovit suprafața apei înainte de a se înclina și a se prăbuși.

Ce s-a întâmplat cu cei doi membri ai echipajului din elicopterul prăbușit

Imediat, elicopterul a început să se scufunde. În mod miraculos, cei doi membri ai echipajului au reușit să scape din elicopter și au înotat spre țărm. Doi turiști din apropiere i-au ajutat până la sosirea ajutorului de specialitate. ”Două persoane au fost prinse în epavă. Au reușit să se elibereze și să ajungă la malul râului. Au fost duse la spitalul din Quimper”, a spus colonelul Cédric Rigollet, director adjunct al SDIS 29, citat de Le Telegramme.

În această vară, elicopterul prăbușit duminică a intervenit de 33 de ori în departamentul Finistère, efectuând 154 de descărcări de apă. Acesta este un număr enorm de salvări. În urmă cu o zi, aeronava efectuase aproape 20 de intervenții în zona Beuzec Cap Sizun, mai la nord de Finistère.

