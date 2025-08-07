News

Video. Momentul în care un șofer turc plonjează cu mașina în Olt, surprins de camere. Bărbatul a scăpat ca prin minune

Un șofer turc a fost implicat într-un grav accident, recent, pe DN7: mașina sa a plonjat în râul Olt. Momentul a fost surprins de camere.
Adrian Baciu
07.08.2025 | 06:19
Video Momentul in care un sofer turc plonjeaza cu masina in Olt surprins de camere Barbatul a scapat ca prin minune
Momentul în care un șofer turc plonjează cu mașina în Olt. Sursa foto: turnulsfatului.ro / capturi Facebook / colaj Fanatik

Accidentul grav din urmă cu câteva zile, petrecut în apropierea orașului Brezoi, în care un șofer turc plonjează cu mașina în Olt, a fost surprins de camere.

O cameră dintr-un alt vehicul surprinde momentul în care un șofer turc plonjează cu mașina în Olt

Marți, 5 august, un cetățean turc aflat la volanul unei mașini a lovit un stâlp de electricitate și a ajuns cu mașina în râul Olt, pe DN 7. Acesta a scăpat ca prin minune. Chiar a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.

Primele date din ancheta Poliției au indicat adormirea la volan ca o cauză probabilă a producerii evenimentului. Putem deduce acest aspect și dacă privim imaginile cu momentul accidentului apărute în mediul online.

Un alt vehicul aflat în spatele șoferului turc surprinde întreaga scenă a accidentului. Mașina de culoare albă scapă dintr-o dată de sub control. Vehiculul părăsește inițial șoseaua și parcurge câțiva metri prin șanțul cu iarbă.

De aici, traversează drumul, apoi lovește cu viteză un stâlp de electricitate. Mașina este apoi aruncată direct în râu. Șoferul adormit se trezește rapid și reușește să iasă singur din autoturism. El a fost dus la spital, pentru investigații, însă leziunile lui nu sunt grave.

Ce a spus șoferul turc despre acest grav accident

După acest teribil eveniment rutier, șoferul turc a povestit că ațipise în timp ce se deplasa, conform ȘtirileProTV. Apoi, a încercat să redreseze mașina, dar a tras prea tare de volan și a ajuns să sară în apă.

După acest accident, la fața locului s-au deplasat de urgență polițiștii Serviciului Rutier Vâlcea. În urma impactului, un stâlp de electricitate a fost afectat. Marți, circulația pe sensul de mers Râmnicu Vâlcea – Sibiu a fost blocată temporar, pentru a permite intervenția echipajelor.

