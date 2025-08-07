Video. Momentul în care un șofer turc plonjează cu mașina în Olt, surprins de camere. Bărbatul a scăpat ca prin minune

Accidentul grav din urmă cu câteva zile, petrecut în apropierea orașului Brezoi, în care un șofer turc plonjează cu mașina în Olt, a fost surprins de camere.

O cameră dintr-un alt vehicul surprinde momentul în care un șofer turc plonjează cu mașina în Olt

Marți, 5 august, , pe DN 7. Acesta a scăpat ca prin minune. Chiar a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.

Primele date din ancheta Poliției au indicat adormirea la volan ca o cauză probabilă a producerii evenimentului. Putem deduce acest aspect și dacă privim imaginile cu momentul accidentului apărute în mediul online.

Un alt vehicul aflat în spatele șoferului turc surprinde întreaga scenă a accidentului. Mașina de culoare albă scapă dintr-o dată de sub control. Vehiculul părăsește inițial șoseaua și parcurge câțiva metri prin șanțul cu iarbă.

De aici, traversează drumul, apoi lovește cu viteză un stâlp de electricitate. Mașina este apoi aruncată direct în râu. Șoferul adormit se trezește rapid și reușește să iasă singur din autoturism. El a fost dus la spital, pentru investigații, însă leziunile lui nu sunt grave.

Ce a spus șoferul turc despre acest grav accident

După acest teribil eveniment rutier, șoferul turc a povestit că ațipise în timp ce se deplasa, conform . Apoi, a încercat să redreseze mașina, dar a tras prea tare de volan .

După acest accident, la fața locului s-au deplasat de urgență polițiștii Serviciului Rutier Vâlcea. În urma impactului, un stâlp de electricitate a fost afectat. Marți, circulația pe sensul de mers Râmnicu Vâlcea – Sibiu a fost blocată temporar, pentru a permite intervenția echipajelor.