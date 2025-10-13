Video. Nebunie la VIP după golul lui Ghiță din ultima secundă! Omul de incredere al lui Mircea Lucescu de 30 ani s-a bucurat alături de Mircea Geoană

România a obținut un rezultat extraordinar în fața Austriei. „Tricolorii” lui Mircea Lucescu au învins, cu scorul de 1-0, după ce Virgil Ghiță a marcat în prelungirile partidei. Cum s-a trăit victoria de la VIP.

Omul de încredere a lui Mircea Lucescu, sărbătoare la VIP după România – Austria 1-0

Echipa națională a României a obținut o victorie de răsunet în fața Austriei. „Tricolorii” s-au impus cu scorul de 1-0, golul victoriei venind în minutele de prelungiri, când Virgil Ghiță a reușit să reia perfect o centrare trimisă de Ianis Hagi.

Stadionul a „erupt” în momentul în care elevii lui Mircea Lucescu au reușit să treacă în avantaj, iar acest lucru s-a resimțit și în zona VIP. au sărbătorit reușita lui Ghiță, printre care și omul de încredere al lui „Il Luce”.

E vorba de Mugur Onofrei, omul de încredere al lui Mircea Lucescu. Persoana care îi administrează toate afacerile selecționerului de 30 de ani și care este alături de selecționer la fiecare eveniment important. Bucuria a depășit orice barieră, astfel că Onofrei a celebrat alături de Mircea Geoană, fostul candidat la Președinția României.

Ce a spus Mircea Lucescu după România – Austria 1-0

La finalul victoriei cu Austria, . Selecționerul consideră că elevii săi au dominat categoric duelul și că totul este pozitiv după acest succes.

„E un rezultat bun, dar contează jocul, am dominat categoric. Duelurile, pe car mereu le pierdeam, de data asta le-am câștigat pe toate. Și Dragomir și Marius Marin au jucat bine, și Ianis, care și-a luat rolul de căpitan în serios, a alergat, a fost inteligent, s-a luptat ca un adevărat căpitan.

Sunt foarte mulțumit pentru evoluția tuturor. Apărarea a fost perfectă, portarul a fost calm, liniștit, Bîrligea a făcut o demonstrație de forță în atac. Lucruri pozitive, dar victoria e importantă dacă mai aduce alte victorii”, a declarat Mircea Lucescu.

Ce șanse sunt la calificarea directă după victoria cu Austria

Fiecare dintre cele trei echipe care încă luptă pentru primele două poziții mai are de disputat câte două meciuri: Austria se află pe primul loc cu 15 puncte, urmată de Bosnia și Herțegovina, cu 13 puncte, iar România ocupă locul trei, având 10 puncte.

Pentru a termina pe prima poziție în grupă, „tricolorii” știu precis de ce rezultate au nevoie în partidele programate pe 15 și 18 noiembrie. Situația se prezintă astfel: