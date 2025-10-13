Sport

Video. Nebunie la VIP după golul lui Ghiță din ultima secundă! Omul de incredere al lui Mircea Lucescu de 30 ani s-a bucurat alături de Mircea Geoană

Bucuria după victoria României cu Austria a fost greu de descris. Omul de încredere al lui Mircea Lucescu a sărbătorit la VIP alături de Mircea Geoană.
Iulian Stoica
13.10.2025 | 08:00
Video Nebunie la VIP dupa golul lui Ghita din ultima secunda Omul de incredere al lui Mircea Lucescu de 30 ani sa bucurat alaturi de Mircea Geoana
ULTIMA ORĂ
Omul de incredere al lui Mircea Lucescu de 30 ani s-a bucurat alături de Mircea Geoană. Sursă foto: Colaj Fanatik

România a obținut un rezultat extraordinar în fața Austriei. „Tricolorii” lui Mircea Lucescu au învins, cu scorul de 1-0, după ce Virgil Ghiță a marcat în prelungirile partidei. Cum s-a trăit victoria de la VIP.

ADVERTISEMENT

Omul de încredere a lui Mircea Lucescu, sărbătoare la VIP după România – Austria 1-0

Echipa națională a României a obținut o victorie de răsunet în fața Austriei. „Tricolorii” s-au impus cu scorul de 1-0, golul victoriei venind în minutele de prelungiri, când Virgil Ghiță a reușit să reia perfect o centrare trimisă de Ianis Hagi.

Stadionul a „erupt” în momentul în care elevii lui Mircea Lucescu au reușit să treacă în avantaj, iar acest lucru s-a resimțit și în zona VIP. Sutele de spectatori de seamă aflați în acea zonă au sărbătorit reușita lui Ghiță, printre care și omul de încredere al lui „Il Luce”.

ADVERTISEMENT

E vorba de Mugur Onofrei, omul de încredere al lui Mircea Lucescu. Persoana care îi administrează toate afacerile selecționerului de 30 de ani și care este alături de selecționer la fiecare eveniment important. Bucuria a depășit orice barieră, astfel că Onofrei a celebrat alături de Mircea Geoană, fostul candidat la Președinția României.

Mugur Onofrei, sărbătoare cu Mircea Geoană la VIP după România - Austria 1-0

Ce a spus Mircea Lucescu după România – Austria 1-0

La finalul victoriei cu Austria, Mircea Lucescu s-a arătat mulțumit de rezultatul obținut. Selecționerul consideră că elevii săi au dominat categoric duelul și că totul este pozitiv după acest succes.

ADVERTISEMENT
Mobilizare în București și Ilfov: De ce a chemat MApN rezerviștii la instrucție...
Digi24.ro
Mobilizare în București și Ilfov: De ce a chemat MApN rezerviștii la instrucție și evaluare

„E un rezultat bun, dar contează jocul, am dominat categoric. Duelurile, pe car mereu le pierdeam, de data asta le-am câștigat pe toate. Și Dragomir și Marius Marin au jucat bine, și Ianis, care și-a luat rolul de căpitan în serios, a alergat, a fost inteligent, s-a luptat ca un adevărat căpitan.

ADVERTISEMENT
”Să oprească tot! Mulți vor muri”. N-au ținut cont și sunt gata să...
Digisport.ro
”Să oprească tot! Mulți vor muri”. N-au ținut cont și sunt gata să ia o decizie radicală, fără precedent în istorie

Sunt foarte mulțumit pentru evoluția tuturor. Apărarea a fost perfectă, portarul a fost calm, liniștit, Bîrligea a făcut o demonstrație de forță în atac. Lucruri pozitive, dar victoria e importantă dacă mai aduce alte victorii”, a declarat Mircea Lucescu.

Ce șanse sunt la calificarea directă după victoria cu Austria

Fiecare dintre cele trei echipe care încă luptă pentru primele două poziții mai are de disputat câte două meciuri: Austria se află pe primul loc cu 15 puncte, urmată de Bosnia și Herțegovina, cu 13 puncte, iar România ocupă locul trei, având 10 puncte.

ADVERTISEMENT

Pentru a termina pe prima poziție în grupă, „tricolorii” știu precis de ce rezultate au nevoie în partidele programate pe 15 și 18 noiembrie. Situația se prezintă astfel:

  • România: victorie în deplasare cu Bosnia Herțegovina și victorie acasă cu San Marino;
  • Austria: înfrângere cu Cipru, înfrângere sau remiză acasă cu Bosnia Herțegovina (în caz de egalitate cu Bosnia Herțegovina, departajarea cu România se va face la golaveraj);
  • Bosnia Herțegovina: înfrângere acasă cu România, victorie sau remiză în deplasare cu Austria (în caz de victorie în Austria, departajarea cu România se va face la golaveraj).
S-a decis și a 21-a națională calificată la turneul final al Campionatului Mondial....
Fanatik
S-a decis și a 21-a națională calificată la turneul final al Campionatului Mondial. Colegul lui Radu Drăgușin a adus marea victorie
Gică Popescu îi vede pe „tricolori” la mondial după România – Austria 1-0....
Fanatik
Gică Popescu îi vede pe „tricolori” la mondial după România – Austria 1-0. Asemănarea dintre Lucescu și Mourinho
Mircea Lucescu, atac devastator la Alex Mitriță: „Prea emotiv pentru fotbalul de performanță!“....
Fanatik
Mircea Lucescu, atac devastator la Alex Mitriță: „Prea emotiv pentru fotbalul de performanță!“. Selecționerul i-a luat la țintă și pe Stanciu și Marin
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Iulian Stoica
Iulian Stoica
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
Parteneri
Cine e singurul jucător român care s-a bucurat alături de Mircea Lucescu după...
iamsport.ro
Cine e singurul jucător român care s-a bucurat alături de Mircea Lucescu după golul dramatic al României. Explozie de bucurie pe Arena Națională
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!