Video. Nicușor Dan, după discuțiile dintre Trump și Zelenski: „Pesimiștii, printre care și eu, cred că Rusia nu-și dorește pacea”

Președintele Nicușor Dan spune ce concluzii au fost formulate la videoconferința Coaliției de Voință, în cadrul căreia a fost discutată întâlnirea dintre Trump și Zelenski.
Ana-Maria Tomescu
19.08.2025 | 23:47
Video Nicusor Dan dupa discutiile dintre Trump si Zelenski Pesimistii printre care si eu cred ca Rusia nusi doreste pacea
Nicușor Dan, după discuțiile dintre Trump și Zelenski. Foto Hepta

Președintele Nicușor Dan a transmis un mesaj, marți, după discuțiile de la Casa Albă dintre Donald Trump, Volodimir Zelenski și liderii europeni. Șeful statului spune că implicarea președintelui american este esențială pentru semnarea unui acord de pace între Ucraina și Rusia.

Reacția lui Nicușor Dan, după întâlnirea dintre Trump și Zelenski

Reacția lui Nicușor Dan vine după videoconferințele Coaliției de Voință și ale Consiliului European de marți. În cadrul acestora a fost discutată tema privind negocierile de la Washington.

Șeful statului spune că rolul Europei în demersurile pentru încheierea păcii este extrem de important. De asemenea, Nicușor Dan a reiterat ideea potrivit căreia rușii trebuie să oprească uciderea civililor din Ucraina pentru a demonstra că vor, în mod real, obținerea păcii.

Președintele susține că sancțiunile aplicate Moscovei ar trebui menținute și chiar intensificate până când va fi semnat acordul de pace. „România va contribui la garanții solide de securitate pentru Ucraina, care vor fi implementate prin cooperare strânsă între Europa și SUA — aceasta este o investiție în securitatea Europei, nu doar a Ucrainei.

O Ucraină pașnică și sigură consolidează securitatea României și aduce beneficii vecinului nostru, Republica Moldova”, se arată în postarea publicată de Nicușor Dan pe Facebook.

Nicușor Dan: „SUA sunt interesate de războiul din Ucraina”

Câteva ore mai târziu, președintele Dan a revenit cu un nou mesaj pentru a anunța concluziile formulate după participarea la videoconferința Coaliției de Voință.

„A fost o videoconferință care s-a anunțat de ieri pentru azi și eram în zonă și atunci am ales o unitate militară în care am putut să am comunicațiile și am fost foarte fericit să vin aici, la Comandamentul pentru Operații Speciale. După cum știți, este a treia dintr-o serie – vorbim despre Coaliția de Voință – a fost una miercuri, a fost una duminică și una azi.

Marți a fost una înainte de discuțiile pe care președintele Trump le-a avut cu președintele Zelenski și liderii europeni, luni (ieri), în care s-a pregătit mesajul nostru și una imediat după. Concluzia este că Statele Unite sunt interesate de războiul din Ucraina, de securitatea Europei, ceea ce este un lucru foarte bun. A doua concluzie este că suntem mult mai aproape de acea conferință, întâlnire în trei între Statele Unite, Ucraina și Rusia”, a transmis președintele Nicușor Dan, prezent la Târgu Mureș, conform Agerpres.

Președintele României crede că Rusia nu vrea un acord de pace

În ceea ce privește a treia concluzie, șeful statului a spus că pozițiile exprimate în timpul reuniunii au fost de la optimism la pesimism în legătură cu intențiile Rusiei. Nicușor Dan și-a exprimat încă o dată opinia, potrivit căreia Moscova nu ar dori să semneze un acord de pace.

„E o paletă de opinii de la optimism la pesimism. Optimiștii cred că ne apropiem de pace sau cel puțin de încetarea focului. Pesimiștii, printre care și eu, cred că Rusia nu-și dorește pacea în momentul acesta și atunci trebuie să continuăm cu sancțiuni și cu ajutorarea în paralel a Ucrainei”, a adăugat președintele României.

