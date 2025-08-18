Video. Nicușor Dan, mesaj dur după discuția cu liderii europeni: „Rusia nu își dorește pacea!”

Președintele Nicușor Dan a transmis un nou mesaj după discuția cu liderii europeni în cadrul „Coaliției pentru Voință”. Liderul statului susține că Rusia nu intenționează să semneze un acord de pace cu Ucraina.

Nicușor Dan, după reuniunea „Coaliției pentru Voință”: „Rusia nu își dorește pacea! ”

Discuțiile liderilor din Europa s-au desfășurat duminică, 17 august, fiind organizată o videoconferință în acest sens. După a revenit cu un nou mesaj transmis luni pe Facebook.

„Rusia nu își dorește pacea! În cadrul Coaliției pentru Voință am discutat despre cât de important este să oferim sprijin Ucrainei și să exercităm presiune economică asupra Rusiei pentru ca negocierile care vor urma să fie cât mai echitabile”, susține Nicușor Dan.

Reuniunea „Coaliției pentru Voință” a avut loc cu o zi înaintea întrevederii dintre , la ora locală 13:15 (20:15, ora României).

Emmanuel Macron: „Dacă astăzi suntem slabi în fața Rusiei, vom pregăti conflictele de mâine”

Totodată, președintele francez Emmanuel Macron a declarat, duminică, după întâlnirea cu liderii europeni, că Rusia este agresorul, iar pacea propusă de Vladimir Putin ar reprezenta, de fapt, „o capitulare”. Macron a afirmat că reuniunea „Coaliției Voinței” a avut loc într-un context „grav atât pentru Ucraina, cât şi pentru întreaga Europă”.

„Rusia este o putere imperialistă şi revizionistă, care nu şi-a respectat niciodată promisiunile de pace şi neagresiune. Dacă astăzi suntem slabi în faţa Rusiei, vom pregăti conflictele de mâine. Acestea vor afecta ucrainenii. Şi poate că şi pe noi”, a transmis președintele francez.

Acesta a expus scopul reuniunii de luni de la Washington, subliniind că obiectivul principal este obținerea unei păci stabile și de durată, întemeiată pe respectarea suveranității teritoriale a tuturor statelor. Totodată, a avertizat că „un acord care se bazează pe absența armatei ucrainene nu ar fi sincer”.