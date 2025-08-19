Video. Nicușor Dan, surprins la o nuntă lângă București. Președintele a făcut show pe ringul de dans alături de familie

Președintele Nicușor Dan a fost surprins într-o nouă ipostază inedită, de această dată la o nuntă organizată lângă București. Într-un video care a devenit viral, liderul statului apare pe ringul de dans alături de familie.
Imaginile publicate de Cancan au fost filmate în weekend. Președintele Nicușor Dan apare alături de soția sa, Mirabela Grădinaru, și de fiul lor, Antim, la o nuntă desfășurată într-o locație din Tâncăbești, în apropiere de București.
Președintele a fost surprins pe ringul de dans, zâmbind și ținându-l de mână pe fiul său. Evenimentul la care a fost invitat Nicușor Dan a reunit familia și prietenii într-o atmosferă caldă, lipsită de formalități.
Momentul a devenit viral pe rețelele sociale și a stârnit un val de reacții din partea internauților. Unii au apreciat naturalețea liderului României, în timp ce alții s-au arătat nemulțumiți, considerând că atitudinea lui nu este demnă de un președinte.
„Asta da transparență! Om normal! Cel mai bun președinte”/ „Și ce ați vrea de la acest om sa fie împăiat și să conducă o țară? Este un om viu cu sentimente ca noi toți”/ „Omul se simte bine, se distrează, e cu partenera și copiii! Un om normal cu o viață normală și frumoasă! Este vreo problemă?”
„Cică asta este prestanță și atitudine de președinte……Chiar consilierii îl lasă să se facă de râs??”/ „Nuntă, concediu, Moldova, Ucraina, …..mai bine rămânea tot Iohannis”/ „Nu am nimic cu el că se distrează..dar să facă măcar și ceva pentru România..Dar el nu face nimic doar se distrează”/ „Să-i zică cineva că este pus președinte”, sunt câteva dintre comentariile internauților.
Președintele Nicușor Dan se află în vacanță cu familia, iar vineri, 15 august, a fost surprins la mănăstirea Sâmbăta de Sus, din Brașov, participând la slujba religioasă. De asemenea, șeful statului și familia sa au vizitat mănăstirea Arsenie Boca, din Valea Sâmbetei.