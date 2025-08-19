News

Video. Nicușor Dan, surprins la o nuntă lângă București. Președintele a făcut show pe ringul de dans alături de familie

Momente inedite din vacanța președintelui Nicușor Dan, filmate la o nuntă din apropierea Capitalei. Cum a fost surprins liderul statului
Ana-Maria Tomescu
19.08.2025 | 18:42
Video Nicusor Dan surprins la o nunta langa Bucuresti Presedintele a facut show pe ringul de dans alaturi de familie
Nicușor Dan, surprins la o nuntă lângă București. Foto Hepta

Președintele Nicușor Dan a fost surprins într-o nouă ipostază inedită, de această dată la o nuntă organizată lângă București. Într-un video care a devenit viral, liderul statului apare pe ringul de dans alături de familie.

Președintele Nicușor Dan, filmat la o nuntă lângă București

Imaginile publicate de Cancan au fost filmate în weekend. Președintele Nicușor Dan apare alături de soția sa, Mirabela Grădinaru, și de fiul lor, Antim, la o nuntă desfășurată într-o locație din Tâncăbești, în apropiere de București.

Președintele a fost surprins pe ringul de dans, zâmbind și ținându-l de mână pe fiul său. Evenimentul la care a fost invitat Nicușor Dan a reunit familia și prietenii într-o atmosferă caldă, lipsită de formalități.

Ce spun internauții despre momentul lui Nicușor Dan pe ringul de dans

Momentul a devenit viral pe rețelele sociale și a stârnit un val de reacții din partea internauților. Unii au apreciat naturalețea liderului României, în timp ce alții s-au arătat nemulțumiți, considerând că atitudinea lui nu este demnă de un președinte.

„Asta da transparență! Om normal! Cel mai bun președinte”/ „Și ce ați vrea de la acest om sa fie împăiat și să conducă o țară? Este un om viu cu sentimente ca noi toți”/ „Omul se simte bine, se distrează, e cu partenera și copiii! Un om normal cu o viață normală și frumoasă! Este vreo problemă?”

„Cică asta este prestanță și atitudine de președinte……Chiar consilierii îl lasă să se facă de râs??”/ „Nuntă, concediu, Moldova, Ucraina, …..mai bine rămânea tot Iohannis”/ „Nu am nimic cu el că se distrează..dar să facă măcar și ceva pentru România..Dar el nu face nimic doar se distrează”/ „Să-i zică cineva că este pus președinte”, sunt câteva dintre comentariile internauților.

@cancan_ro

Președintele României, Nicușor Dan, și-a petrecut weekendul de Sfânta Maria între pelerinaj și petrecere. După vizitele pe la mănăstiri, a ajuns invitat surpriză la o nuntă organizată într-un hambar dichisit din Tâncăbești, unde a dansat pe rupte alături de fiul său de 3 ani, Antim, și de prima doamnă, Mirabela. #nicusordan #nunta #manele #fyp #cancan

♬ original sound – cancan.ro

Președintele Nicușor Dan se află în vacanță cu familia, iar vineri, 15 august, a fost surprins la mănăstirea Sâmbăta de Sus, din Brașov, participând la slujba religioasă. De asemenea, șeful statului și familia sa au vizitat mănăstirea Arsenie Boca, din Valea Sâmbetei.

Ana-Maria Tomescu este redactor pe zona de Actualitate la Fanatik. A debutat în presa online în urmă cu 7 ani și a lucrat pentru publicațiile sursata.ro și anchetaonline.ro.
