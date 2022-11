VIDEO – Noi imagini cu masacrul de la Bucea comis de soldații ruși. Peste 400 de civili au fost asasinați

Jurnaliștii Associated Press au publicat imagini în premieră ale masacrului comis de ruși în martie, majoritatea fiind filmate de camere de supraveghere ale localnicilor.

Imaginile au fost publicate sub forma unui mini-documentar, în colaborare cu Frontlinepbs și SITU Research. Potrivit AP, rușii ar fi pus la cale o ”operațiune de curățare”, menită să descurajeze populația civilă în a se alătura Kievului în lupta contra Rusiei.

, sunt rezumate sute de ore de înregistrări ale camerelor de supraveghere, stenograme ale convorbirilor între soldați, precum și un model 3D al evenimentelor reconstituite pe computer.

The Associated Press, and obtained surveillance camera footage from Bucha that shows, for the first time, what a cleansing operation in Ukraine looks like.

