Video. O mai ții minte pe Ana Maria Pantaze de la Românii au talent? Ce face acum croitoreasa cu voce de aur

Ana Maria Pantaze uimea cu vocea și povestea sa de viață, în urmă cu doi ani, când a pășit pe scena Românii au talent. Deși era croitoreasă, a arătat unei țări întregi că poate cânta asemeni unui artist cu experiență.

Talentul său a adus-o până în finala concursului de talente și a reușit chiar și să câștige sezonul 9. A obținut trofeul ”Românii au talent” și premiul în valoare de 120.000 de euro.

Cum arată Ana Maria Pantaze în prezent

În urma acestei reușite, . Se ocupă în momentul de față de muzică și a făcut și o schimbare de look. Și-a lansat primul clip muzical, ”Visuri la cornete” și urmează să mai scoată și alte piese.

“Așa cum am promis urmează să lansez prima mea piesa! După lungi așteptări aceasta este gata. Sunt super fericită, încântată și entuziasmată!

Mai este puțin și o voi încărca pe canalul meu de YouTube. Vă mulțumesc pentru susținere și pentru toate gândurile bune! Rămâneți aproape!”, transmitea Ana Maria Pantaze, pe contul de facebook, înainte de a-și lansa

Anamaria Pantaze cânta la karaoke înainte de Românii au talent

Până să ajungă cunoscută, . Acolo se descărca de tot ce o frământa, dar din cauza situației financiare nu a reușit să urmeze o carieră în muzică până să participe la Românii au talent.

”La 18 ani m-am apucat de karaoke. Eu merg în fiecare seară, pentru că e la doi pași de mine. Doar cobor din casă și intru în club. Pot să mă descarc acolo. Karaoke e pentru oricine și acolo te duci ca să te relaxezi”, a spus Ana-Maria Pantaze pentru emisiunea care a consacrat-o. Cel care a încurajat-o să arate lumii întregi cât frumos cântă a fost tatăl ei.

”Niciodată nu m-am gândit că voi ajunge pe o scenă mare, nu m-am gândit la o carieră în muzică. La 16 ani m-am angajat pentru a mă susţine şi pentru a-mi ajuta şi părinţii.

Mi s-a părut firesc, eu acum văd acest lucru ca pe ceva normal. Sunt şi voi rămâne o fată simplă, nu vreau să mă schimb după tot ce se va întâmpla. Eu îmi câştig banii din acelaşi lucru pe care îl făceam şi înainte, croitorie.

Am vrut să-mi fac singură rochia pentru semifinală şi am reuşit. Nici eu nu am crezut foarte mult în mine deoarece în jurul meu sunt multe persoane care au clasă, au şcoală, eu n-am făcut nici şcoală, iar la karaoke era o joacă pentru mine.

Nici acum nu am învăţat notele muzicale, cânt după ureche. Nu mă aşteptam să ajung în finală, nici nu mi-am dat seama.

A început lumea să mă recunoască pe stradă, eu mă ascund, pentru mine e ceva nou”, a explicat Ana Maria Pantaze într-o declarație pentru ”Românii au talent”.