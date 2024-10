Video. O provocare lansată pe Instagram a blocat Timișoara. Un influencer a promis că face cinste cu benzină: „Voi alimenta gratis”

Situație incredibilă în Timișoara, aici unde mai multe străzi au fost blocate după o provocare lansată pe Instagram. Un influencer a promis că face cinste cu benzină. Polițiștii au fost nevoiți să intervină pentru a fluidiza traficul.

Un influencer din Timișoara a promis că face cinste cu benzină și a blocat orașul

Anunțul tânărului a stârnit un adevărat haos în Timișoara. Miercuri a publicat un videoclip în care spunea că invită șoferii la o benzinărie din oraș, vineri, între orele 14:00 și 15:00, aici unde el va plăti plinuri de combustibil.

Cunoscut pe Instagram drept mcc.lifestyle, tânărul susține că are de îndeplinit o provocare. „Pentru că am ajuns la target-ul de 100.000 de dolari şi am promis că voi dona din bani, vineri 18/10 de la ora 14.00 – 15.00, voi oferi benzină gratis!”, a spus influencerul.

Mai mulți șoferi au venit la toate cele șase pompe din benzinărie pentru a alimenta mașinile. Traficul rutier a fost blocat pe mai multe străzi din această zonă, arată .

Polițiștii au intervenit pentru a fluidiza traficul

Vorbim de străzile din apropierea Casei Tineretului. Sursa citată precizează că traficul a fost afectat între străzile Cluj, Arieș și Surorile Martir Caceu și pe Michelangelo. Având în vedere situația neobișnuită, .

„Având în vedere mesajul lansat în spațiul public care a adunat un număr mare de participanți la trafic la o stație de alimentare cu combustibil de pe strada Cluj din Timișoara, în zonă sunt prezente echipaje de poliție pentru fluidizarea traficului și evitarea apariției unor evenimente negative”, au transmis reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Timiș.

Așa cum era de așteptat, comentariile internauților la postarea tânărului nu au întârziat să apară. Dacă unii dintre ei au apreciat inițiativa, alții spun că banii ar fi putut fi folosiți în alt scop.

„Erau multe căi, mult mai plăcute de a dona acel câștig. Sunt oameni mult mai nevoiași. Deși apreciez enorm, pentru mai mult engagement puteai lasă publicul tău să voteze cum să-i donezi.”

„Super ideea cu această donație, dar dacă îmi permiți și fără nici un gram de “hate” (sper să nu se atace nimeni), având în vedere că vine iarna, cu banii pentru această donație nu ai putea ajuta o familie cu copii amărâți care nu au posibilități?”

Alte comentarii au fost ironice și amuzante. „Nu a zis că face full-ul. Poate dă 50 lei la fiecare”/ „Treaba ta, dar venim cu vidanjele de la muncă”/ „Poate vine vreunul cu camion”, sunt câteva dintre comentarii.