Video. Polițiști agresați în Drobeta Turnu Severin. Au chemat jandarmii, dar echipajul n-a mai ajuns. Care este motivul

Un incident șocant s-a petrecut, vineri seara, în municipiul Dobreta Turnu Severin, județul Mehedinți, unde doi , potrivit . Oamenii legii au chemat jandarmii, însă echipajul nu a mai ajuns la fața locului. Ce s-a întâmplat?

Doi polițiști au fost bătuți în Drobeta Turnu Severin. Ce s-a întâmplat după ce au chemat jandarmii

Un polițist și o polițistă de la Ordine Publică ar fi fost agresați în această seară în municipiul Drobeta Turnu Severin, motiv pentru care au fost nevoiți să solicite sprijinul unui echipaj de jandarmi pentru a-i prinde pe bătăuși. Însă forțele de intervenție nu au mai ajuns la fața locului, deoarece duba acestora a fost implicată într-un accident.

Cum a avut loc accidentul în care au fost implicați jandarmii

Evenimentul rutier s-a produs la intersecția bulevardului Tudor Vladimirescu cu strada Topolniței. Din primele informații, autospeciala Jandarmeriei avea în funcțiune semnalele luminoase, conform presei locale, în momentul în care a fost lovită de un autoturism. Cu toate acestea, șoferul mașinii implicate susține că autospeciala nu ar fi avut pornite semnalele acustice.

„Eu nu am auzit vreun semnal acustic. Am văzut, în momentul în care ne-am ciocnit, că erau semnalele luminoase pornite. Eu am pătruns în intersecție pe verde. Vă dați seama că m-am speriat. Soția a suferit atac de panică”, a declarat șoferul autoturismului, potrivit .

O persoană a fost rănită

Rămâne să se stabilească în ce împrejurări s-a produs, de fapt, accidentul rutier. Un pasager din autoturism a fost rănit, având nevoie de îngrijiri medicale. În ceea ce privește incidentul violent în care au fost implicați cei doi polițiști, unul dintre bătăuși a fost imobilizat de un alt echipaj de la Ordine Publică, solicitat la fața locului.

Un caz similar a avut loc, în luna iulie, în localitatea Cănicea din județul Caraș-Severin. , după ce a oprit un bărbat aflat sub influența alcoolului, care conducea un ATV. Mai mult, bărbatul în cauză nu deținea permis de conducere.