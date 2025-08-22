News

Video. Polițiști agresați în Drobeta Turnu Severin. Au chemat jandarmii, dar echipajul n-a mai ajuns. Care este motivul

Doi polițiști au fost agresați, vineri seara, în Drobeta Turnu Severin, fiind nevoie de jandarmi. Forțele de intervenție n-au mai ajuns la fața locului
Ana-Maria Tomescu
23.08.2025 | 00:21
Video Politisti agresati in Drobeta Turnu Severin Au chemat jandarmii dar echipajul na mai ajuns Care este motivul
Doi polițiști au fost bătuți în Drobeta Turnu Severin. Ce s-a întâmplat după ce au chemat jandarmii. colaj Fanatik/ Foto hepta/ captură video

Un incident șocant s-a petrecut, vineri seara, în municipiul Dobreta Turnu Severin, județul Mehedinți, unde doi polițiști ar fi fost bătuți în timpul unei intervenții, potrivit orsova24.ro. Oamenii legii au chemat jandarmii, însă echipajul nu a mai ajuns la fața locului. Ce s-a întâmplat?

ADVERTISEMENT

Doi polițiști au fost bătuți în Drobeta Turnu Severin. Ce s-a întâmplat după ce au chemat jandarmii

Un polițist și o polițistă de la Ordine Publică ar fi fost agresați în această seară în municipiul Drobeta Turnu Severin, motiv pentru care au fost nevoiți să solicite sprijinul unui echipaj de jandarmi pentru a-i prinde pe bătăuși. Însă forțele de intervenție nu au mai ajuns la fața locului, deoarece duba acestora a fost implicată într-un accident.

Cum a avut loc accidentul în care au fost implicați jandarmii

Evenimentul rutier s-a produs la intersecția bulevardului Tudor Vladimirescu cu strada Topolniței. Din primele informații, autospeciala Jandarmeriei avea în funcțiune semnalele luminoase, conform presei locale, în momentul în care a fost lovită de un autoturism. Cu toate acestea, șoferul mașinii implicate susține că autospeciala nu ar fi avut pornite semnalele acustice.

ADVERTISEMENT

„Eu nu am auzit vreun semnal acustic. Am văzut, în momentul în care ne-am ciocnit, că erau semnalele luminoase pornite. Eu am pătruns în intersecție pe verde. Vă dați seama că m-am speriat. Soția a suferit atac de panică”, a declarat șoferul autoturismului, potrivit actualmehedinti.ro.

O persoană a fost rănită

Rămâne să se stabilească în ce împrejurări s-a produs, de fapt, accidentul rutier. Un pasager din autoturism a fost rănit, având nevoie de îngrijiri medicale. În ceea ce privește incidentul violent în care au fost implicați cei doi polițiști, unul dintre bătăuși a fost imobilizat de un alt echipaj de la Ordine Publică, solicitat la fața locului.

ADVERTISEMENT
Turist scos cu forța din apă și încătușat de jandarmi, în stațiunea Venus....
Digi24.ro
Turist scos cu forța din apă și încătușat de jandarmi, în stațiunea Venus. Pe litoral sunt valuri mari și e arborat steagul roșu

Un caz similar a avut loc, în luna iulie, în localitatea Cănicea din județul Caraș-Severin. Un polițist a fost agresat de mai mulți localnici, după ce a oprit un bărbat aflat sub influența alcoolului, care conducea un ATV. Mai mult, bărbatul în cauză nu deținea permis de conducere.

ADVERTISEMENT
FOTO Donald Trump a scos din sertar o poză cu Vladimir Putin, iar...
Digisport.ro
FOTO Donald Trump a scos din sertar o poză cu Vladimir Putin, iar ce a urmat i-a lăsat "mască" pe toți
Video. Grindina a lovit puternic trei județe. Străzi acoperite de gheață, mașini și...
Fanatik
Video. Grindina a lovit puternic trei județe. Străzi acoperite de gheață, mașini și acoperișuri avariate
Ce a pățit un pescar care a vrut să facă o poză cu...
Fanatik
Ce a pățit un pescar care a vrut să facă o poză cu un rechin: ”Tocmai terminam de scos cârligul din gură”
Top 7 cele mai frumoase călătorii cu trenul din întreaga lume. Turiștii au...
Fanatik
Top 7 cele mai frumoase călătorii cu trenul din întreaga lume. Turiștii au parte de peisaje de poveste, lanțuri muntoase și rezervații naturale
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Ana-Maria Tomescu
Ana-Maria Tomescu
Ana-Maria Tomescu este redactor pe zona de Actualitate la Fanatik. A debutat în presa online în urmă cu 7 ani și a lucrat pentru publicațiile sursata.ro și anchetaonline.ro.
Parteneri
Bombă! Ianis Hagi a primit o hârtie semnată de Borussia Monchengladbach și a...
iamsport.ro
Bombă! Ianis Hagi a primit o hârtie semnată de Borussia Monchengladbach și a blocat toate discuțiile
A apărut noua revistă Taifasuri
  • Nu rata numărul 1046 al revistei Taifasuri!
  • Pachet special: revista + 3 CD-uri, la superpreţul de 19,99 lei
A apărut noua revistă Taifasuri
  • Interviu de colectie cu Cezara Dafinescu despre preţul succesului
  • Farmacia verde, sănătate, dietă, frumuseţe şi multe altele
Acum la toate punctele de presă din România!