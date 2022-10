Video. Primele imagini cu avariile de la Nord Stream. Poliția din Danemarca: ”Au fost cauzate de explozii puternice”

După aproape o lună de la incident, au fost date publicității primele imagini cu distrugerile de la gazoductul rus Nord Stream 1.

O publicație din Suedia a prezentat, în premieră, imagini cu , după exploziile puternice de la finalul lunii trecute.

Conform celor de la , o porțiune lungă de cel puțin 50 de metri din gazoductul Nord Stream 1 lipsește în urma unui presupus sabotaj comis la sfârșitul lunii septembrie la instalația din Marea Baltică.

Site-ul suedez a publicat marți fotografii și filmări realizate de o dronă subacvatică la locul de lângă insula Bornholm, unde conducta de gaz dintre Rusia și Germania a fost avariată, din cauze încă necunoscute, pe 26 septembrie.

În aceste imagini, de la 80 de metri adâncime, se observă gazoductul găurit, cu bucăți de metal care pare fragmentat de o explozie.

”Doar o forţă extremă poate torsiona un metal atât de gros precum îl vedem”, a afirmat Trond Larsen, pilotul agenţiei norvegiene Blue Eye Robotics care a ghidat drona submersibilă cu care s-au filmat imaginile.

Se poate ”vedea un mare impact pe fundul marin în jurul gazoductului”, a mai precizat Larsen pentru cotidianul suedez.

Here are some screen grabs from the newly released video, of the damage done to the pipeline. The pipe wall varies from 1” to up to 1.6” of steel covered by between 2” and 4” of concrete.

