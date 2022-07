Video. Reglare de conturi, în stil mafiot, la Paris. O persoană a murit, patru sunt rănite

Atacul armat s-a produs în jurul orei 21:35, ora locală. Potrivit martorilor, doi bărbați au coborât dintr-o mașină și au împușcat două persoane așezate pe terasa unui bar situat pe strada Popincourt, din arondismentul 11.

Potrivit polițiștii au arestat unul dintre criminali, în timp ce al doilea a fugit. ”Am văzut sosind o maşină, au ieşit cu o armă, aş zice că a fost un pistol-mitralieră sau un Kalaşnikov, au tras şi au plecat”, a declarat managerul unui restaurant din zonă.

”Am avut timp să spun personalului să intre înăuntru. Toată lumea a fugit. A durat 20-30 de secunde. Am înţeles imediat că este vorba de o reglare de conturi şi că celelalte restaurante nu vor fi afectate”, a completat bărbatul.

Conform primelor probe strânse de polițiști, persoanele rănite nu păreau a fi fost rănite de gloanțe. Anchetatorii vor face cercetări pentru ”omucidere voluntară şi tentativă de omucidere voluntară”.

🇫🇷 ALERTE INFO – Une fusillade vient d’avoir lieu dans un bar à chicha du 11e arrondissement de . Une personne et morte et 4 ont été blessées. Un suspect a été interpellé grâce aux clients, un second est en fuite. (via )

