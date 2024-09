Video. Rusia amenință din nou Marea Britanie. Cum ar arăta un atac nuclear asupra Londrei

Rusia amenință din nou Marea Britanie, de această dată fiind publicat un video care asupra Londrei. Sute de mii de oameni și-ar pierde viața.

Imaginile au fost difuzate de un canal de televiziune pro-Putin, arată Daily Mail. Videoclipul dezvăluie ce s-ar putea întâmpla în UK, dacă Ucraina va primi permisiunea de a folosi rachetele Storm Shadow.

Inițial, clipul a apărut acum trei luni, însă cu doar câteva zile în urmă a fost publicat pe canalul de televiziune Tsargrad. Comentariile au fost făcute în engleză, scopul fiind acela de a speria populația din Londra.

Un atac nuclear asupra Londrei ar ucide 850.000 de oameni, iar alte două milioane de persoane ar fi rănite, așa cum se precizează în videoclip. „La detonare, o minge de foc la fel de fierbinte ca soarele se extinde rapid, atingând un radius de 950 de metri.

Orice prins în această minge de foc este vaporizat instantaneu. În simularea noastră, epicentrul exploziei este la Westminster. În simulare, vom folosi o încărcătură nucleară de 750 de kilotone”, se arată în clip.

Străzile și clădirile din Londra ar urma să fie distruse, în urma unui astfel de atac. În primă fază ar putea fi înregistrate 250.000 de decese și 600.000 de persoane ar fi rănite. Ulterior, alți 450.000 de oameni vor muri din cauza arsurilor, rănilor sau bolilor suferite în urma radiațiilor.

„Peste un milion vor fi traumatizați. Multe dintre aceste răni ar putea dovedi fatale în următoarele zile și săptămâni. În special, boala de radiație va lua vieți în zilele și săptămânile următoare. În timp, aproximativ 100.000 mai mulți vor fi adăugați la numărul de decese”, sunt alte comentarii care însoțesc acest clip înfricoșător.

The unimaginable consequences of a Nuclear strike on London.

Of course, the idiotic War Hawk politicians who are responsible for ensuring this never happens

Will also (somewhat conveniently) never have a chance to apologise to you if it does.

— Chay Bowes (@BowesChay)