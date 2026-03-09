Video. Ruşinea din cel mai bogat sector al Capitalei. Zeci de familii lăsate în noroi, în timp ce primăria lui George Tuţă cheltuie milioane de euro pe coşuri de gunoi

ADVERTISEMENT

Iarna care tocmai a trecut peste România a lăsat capitala ca după război. După ce s-au luptat săptămâni la rând cu troienele, bucureştenii au constatat că bătălia lor nu s-a terminat, craterele apărute în asfalt după topirea zăpezii fiind o provocare şi o ameninţare inclusiv la adresa integrităţii fizice a oamenilor. FANATIK a luat la pas străzile Capitalei şi s-a oprit în Sectorul 1, cel mai bogat sector al Bucureştiului, unde oamenii plătesc cele mai mari taxe, dar primesc înapoi din partea autorităţilor doar porţii de dispreţ şi nepăsare.

Zona din nordul Capitalei unde promisiunile primăriei s-au împotmolit în noroi

Când am trecut de strada Jandarmeriei şi am ajuns în preajma străzilor Piscul Rusului şi Berivoiul Mare am regretat că nu am ascultat recomandarea localnicilor de a fi încălţat o pereche de cizme înainte de a intra zonă. Este o „graniţă” pe care primarul PNL George Tuţă nu a trecut-o niciodată de când a fost ales să conducă Sectorul 1, la începutul verii lui 2024. Strigătul acestei comunităţi împotmolite în noroi nu şi-a găsit ecou în răspunsurile autorităţilor, deşi au existat nenumărate plângeri şi sesizări care îi cereau edilului să-şi îndrepte privirea spre această parte a Capitalei, care a rămas încremenită într-o poză de la 1900.

Atunci când nu au fost ignoraţi, oamenii de aici au primit, în cel mai bun caz, promisiuni care n-au fost îndeplinite niciodată. Astfel, sunt doi ani de când primăria a trimis un răspuns către Asociaţia Băneasa 21 în care era specificat că încă din 2022 a fost semnat un cadru în baza căruia vor putea fi asfaltate, reabilitate sau modernizate peste 1.000 de străzi. Anii au trecut, iar începutul lui 2026 găseşte rezidenţii de la nord de Jandarmeriei într-o situaţie chiar mai rea, după iarna care a trecut. În continuare fără canalizare şi iluminat public, în timp ce gropile din pământul căruia i se spune carosabil s-au adâncit într-atât încât , cu atât mai mult un autoturism.

Așa arată drumul zilnic spre casă pentru zeci de locuitori din nordul Capitalei

„Au venit să ne deszăpezească de-abia când a avut nevoie cineva de ambulanţă”

Locuitorii au ajuns într-o asemenea stare de disperare încât nici nu mai au pretenţia de a li se asfalta drumurile. „Am fi vrut măcar o întreţinere decentă, ca să putem circula pe aici, să se pună pietriş, să putem să ne ducem şi noi copiii la şcoală, la grădiniţă”, spune Ioana, mamă a trei copii, care şi-a stricat maşina pe drumurile pline gropi.

Zăpada mare din acest an ameninţa să-i izoleze de localnici de lume şi doar în urma unui eveniment nefericit li s-a făcut drum de acces spre lume. „Cineva a avut nevoie de servicii medicale de urgență, dar ambulanţa şi poliţia nu au putut să intre. Au chemat ei deszăpezirea şi aşa a putut să intre ambulanţa. Daca nu exista acest caz, probabil rămânem blocaţi aici câteva zile”, ne-a mai declarat Ioana.

"Dacă nu aveam acest bolnav, rămâneam blocaţi aici! Nimeni nu venea să ne deszăpezească"

Cum s-au răzbunat consilierii primarului Tuţă pe cei care au cerut condiţii decente de trai

Deşi cu situaţia locuitorilor de aici, acesta nu numai că le-a ignorat plângerile, dar s-a şi răzbunat când ele au fost expuse public, pe reţelele de socializare, după cum ne spune Florian. „În urma solicitărilor pe Facebook, pe Grupul de sesizări Sector 1, consilierul primarului, împreună cu primarul Tuţă, m-au exclus de pe grup. De ce? Pentru că postam zilnic problemele sectorului şi ale zonei în care ne aflăm. Nu beneficiem de iluminat public, de asfalt, nici măcar de o întreţinere a drumului cu pietriş, o nivelare… Totul îl facem din banii noştri. E inacceptabil în 2026 aşa ceva, mai ales în Sectorul 1”, a declarat pentru FANATIK un alt rezident, Florian.

În timpul discuţiei noastre la orizont s-a ivit şi maşina unei firme de curierat, care avea de livrat o comandă în zonă. Cei 300 de metri pe care îi avea de parcurs de când am văzut-o i-a străbătut în peste două minute. Când în sfârşit a ajuns lângă noi, șoferul ne-a dezvăluit că din cauză că străbate zilnic acest drum trebuie să bage duba în service la fiecare o lună-două. „De-aia mi-au şi lăsat hârbul asta de maşină să merg cu el pe aici”, ne-a mai spus curierul.

Ce interese are Primăria Sectorului 1 să ţină această zonă subdezvoltată: „Încă n-au pus greii mâna pe terenuri”

Cine şi ce interese are însă să menţină această zonă fără minim de utilităţi şi cu străzi de nivelul Evului Mediu? „Încă n-au pus greii mâna pe terenuri pe-aici. Dacă se vine cu infrastructură automat creşte preţul. Vor să pună şi ei mâna pe teren mai ieftin”, este de părere Florian.

Tot de interese bănuieşte că ar fi vorba şi Ioana Rădulescu şi îşi argumentează astfel părerea: „Vechea administraţie începuse să asfalteze, pe o anumită rută am văzut nişte utilaje foarte mari şi clar se mişca ceva în direcţia asta. Am înţeles că a fost un proiect de asfaltare, dar a venit noua administraţie şi a blocat acest proiect (…) Personal, cred că actuala administraţie nu este de acord cu contractele vechii administraţii, deoarece fiecare vrea să şi-i pună pe ai lui să muncească şi să facă bani din asta. Contractele vechi nu-i avantajau pe ei, pentru că nu erau cu cine trebuia şi vor să facă ei cu cine trebuie. Altfel nu-mi dau seama de ce s-a dat ok-ul că se asfaltează şi, dintr-o dată, când a venit noua administraţie s-a blocat totul. Mi se pare cusut cu aţă albă”.

Mult mai dur este Marian, care este primul rezident al acestei zone şi care de aproape 20 de ani aşteaptă ca această zonă să se transforme într-una de nivelul unui cartier al unei capitale europene. „Prima construcţie s-a făcut cu mine. Din 2008, de când sunt aici, până în momentul de faţă, niciun primar n-a făcut nimic! Dacă nu sunt în stare să facă ceva, să plece naibii, să se ducă în altă parte”, este mesajul transmis de acesta.

Mesajul unui locuitor, pentru primarul Sectorului 1

Primăria lui George Tuţă cumpără coşuri de gunoi de 35 milioane euro, dar nu are bani pentru locuitorii de la nor de Jandarmeriei

Revolta localnicilor este justificată în condiţiile în care dintre cele şase primării de sector cea condusă de edilul liberal are cel mai mare buget, dar banii sunt direcţionaţi către priorităţi de ordin peisagistic. „Am o întrebare pentru domnul primar de sector. Primăria are bani să cumpere coșuri de gunoi de peste 35 de milioane de euro cu 5.500 de euro bucata, dar nu-și permite să plătească câteva zeci de mii de euro să întreţină nişte drumuri pentru care o obligaţie legală?”, spune şi Radu, revoltat că pentru primăria de sector această comunitate nu există decât ca să plătească taxe şi să voteze la alegeri. „Actuala administraţie nu a făcut nimic pentru noi!”, întăreşte el.

Într-adevăr, conform OUG 43/1997 privind regimul drumurilor primăria este responsabilă de întreținerea drumurilor publice locale, iar întreținerea minimă include nivelare, pietruire, reparaţii, asigurarea circulaţiei. „Chiar dacă drumul nu este asfaltat, autoritatea trebuie să îl mențină practicabil”, se arată în Ordonanţa amintită.

În timp ce vorbim, o altă maşină încearcă să facă slalom printre craterele de pe Piscul Rusului. Pe la jumătatea distanţei, în faţa unei gropi imense, şoferul opreşte câteva clipe pentru a cântări ce direcţie să aleagă, astfel încât autoturismul să traverseze zona cu pagube minime. Pentru Ioana, Florian, Radu, Marian şi alte zeci de persoane care locuiesc aici acesta este drumul zilnic spre casă. Între-un fotoreportaj viitor FANATIK vă va arăta cum au ales ei să protesteze în faţa nepăsării afişate de primarul George Tuţă şi consilierii săi de la Sectorul 1.