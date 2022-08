Video. Sanna Marin, filmată când bea și dansează. Critici dure pentru aceasta. Premierul Finlandei reacționează: ”Am băut, dar nu am consumat droguri”

Sanna Marin, premierul Finlandei, unul dintre cel mai nonconformiști lideri politici din Europa, este din nou în centrul atenției.

Aceasta a fost filmată când bea și dansează alături de mai mulți prieteni. Filmulețul care a apărut recent în spațiul public i-a adus critici dure premierului finlandez.

În imaginile apărute în spațiul public și preluate de majoritatea site-urilor de socializare și de presa internațională, Marin apare dansând extrem de degajată cu câțiva prieteni.

Ladies and gentlemen: The Finnish Prime Minister.

I heard this is modern and empowering.

Imagine it was a male prime minister being seen drunk in public 99% of the time and acting like this.

I don’t think people would hold back their criticism about alcoholism and childisness.

— Monokulttuuri FM (@MonokulttuuriFM)