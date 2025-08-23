Video. Scandal de amploare în BOR: preot surprins în ipostaze halucinante. Este acuzat că ar avea o relație cu un tânăr

, după ce un preot de la Schitul Stânișoara, din județul Suceava, a apărut în ipostaze halucinante. Acesta este acuzat că a consumat alcool, a dansat pe manele și că ar avea o relație cu un tânăr. În mediul online au fost dezvăluite mesaje intime dintre ei doi.

Scandal în BOR. Preot acuzat că ar avea o relație cu un tânăr

Cazul a fost dezvăluit de Acesta a publicat pe rețelele de socializare imagini și filmulețe care îl arată pe protosinghelul Acozmi Emil Gabriel în ipostaze halucinante. Potrivit jurnaliștilor Actualitate.net, preotul în cauza a fost pedepsit disciplinar de biserică și trimis la Schitul Stânișoara.

În imaginile postate de Ciprian Mega, protosinghelul Acozmi Emil Gabriel apare dansând pe manele, în timp ce poartă straie bisericești. În altă fotografie, acesta este alături de patriarhul Daniel. Mai mult, a făcut publice mai multe conversații intime pe care bărbatul le-ar fi avut cu un tânăr.

Conversații halucinante între preot și tânărul respectiv

Discuțiile au fost purtate pe WhatsApp, iar aceștia își adresează apelative precum „iubi”, „puiul meu” sau „baby meu”. Totodată, pe fundalul ecranului apare o imagine cu preotul și presupusul partener de viață. În acest context, preotul Preotul Ciprian Mega ținut să semnaleze comportamentele imorale în rândul unor fețe bisericești, menționând probleme precum promiscuitatea, homosexualitatea și consumul de substanțe interzise.

El a explicat că a evitat anterior să publice dovezi compromițătoare din respect pentru demnitatea celor implicați și a cerut Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților să ia măsuri împotriva preoților cu abateri morale și să clarifice situațiile similare din eparhiile vecine.

Reacția Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților

În urma imaginilor apărute în spațiul public, Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților a explicat, într-un comunicat de presă, că preotul Acozmi Emil Gabriel face parte din Episcopia Alexandriei și Teleormanului. Din motive disciplinare a fost trimis la Schitul Stănișoara, arată sursa citată.

„Referitor la materialul publicat de Ciprian Mega, care conține o serie de acuze la adresa Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, se cuvin a fi făcute unele precizări:

Părintele la care se face referire este hirotonit ieromonah și hirotesit protosinghel în Episcopia Alexandriei și Teleormanului. De la venirea sa în Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților, a intrat în obștea Mănăstirii Părhăuți, de unde, din motive ce țin de disciplină, a fost trimis la Mănăstirea Sihăstria Râșcăi pentru ascultare. Fiind licențiat în teologie, i s-a mai acordat o șansă.

Din motive pastorale, părintele stareț l-a trimis slujitor la Schitul Stânișoara, nu egumen, cum se precizează în articol, ci slujitor doar pentru o vreme. Numirea în funcția de egumen se face, conform Statutului pentru organizarea și funcționarea Bisericii Ortodoxe Române, prin numirea de către chiriarh și supunerea spre aprobare Permanenței Consiliului Eparhial, iar o astfel de decizie, în cazul de față, nu există.

Întrucât, din punct de vedere gospodăresc, nu s-a remarcat, părintele stareț a avut în vedere întoarcerea lui la Mănăstirea Sihăstria Râșcăi, amânând decizia din lipsa unui înlocuitor”, se precizează în comunicat.