VIDEO. Scandal între șefa POT și susținătorii lui Călin Georgescu la protestul de sâmbătă. Partidele, acuzate că-și fac reclamă pe spatele candidatului pro-rus

Șefa Partidului Oamenilor Tineri (POT), Anamaria Gavrilă, care și-a obținut primul mandat de deputat pe lista AUR, a fost acuzată de către unul dintre susținătorii lui Călin Georgescu că își face reclamă pe statele candidatului independent la protestul de sâmbătă al suveraniștilor.

Șefa POT pusă în dificultate de susținătorii lui Georgescu

Unul dintre susținătorii candidatului pro-rus, Călin Georgescu, care s-a prezentat a fi chiar organizatorul protestului de sâmbătă din Piața Constituției, a luat-o la întrebări pe șefa POT, deputata Anamaria Gavrilă, în timp ce aceasta filma un clip de promovare în timpul protestului.

ADVERTISEMENT

Călin Georgescu nu a fost doar un candidat independent la alegerile prezidențiale, el a șocat opinia publică susținând că dorește desființarea partidelor politice, urmând a guverna în legătură directă cu poporul – asta chiar dacă POT avea să-i susțină deschis candidatura. Acum însă, cele două partide extremiste, AUR și POT, nu doar că îl susțin direct pentru alegerile din mai, dar chiar au început să strângă cele 200.000 de semnături necesare candidaturii.

Procesul de strângere a semnăturilor , fiind organizat de către cele două partide menționate anterior. În timp ce filma un clip de promovare pe rețelele sociale, șefa POT a fost însă luată la rost de către un susținător al lui Georgescu, care a acuzat-o că-și face reclamă la un protest unde nu ar trebui să existe reclamă politică.

ADVERTISEMENT

Anamaria Gavrilă luată la rost la protestul suveraniștilor

„Bună ziua, sunt Iulian, sunt organizatorul distracției de azi. Domnul Georgescu ne-a transmis că nu acceptăm nicio de-asta politică, reclamă, puteți să vă faceți dumneavoastră cu POT”, care îi invita pe participanții la protest să vină și să semneze pentru candidatul Călin Georgescu.

„Cine sunteți dumneavoastră?”, întreabă nelămurită deputata POT. Susținător al lui Georgescu îi explică că el este organizatorul evenimentului: „Organizatorul. Vă las și buletin, dacă vreți să mă să mă credeți./ Gavrilă: Cum se numește organizarea?/ Păi, astăzi organizarea din Piața Constituției, Uitați toate aprobările”, este dialogul dintre cei doi.

ADVERTISEMENT

Șega POT vrea să-l liniștească și să-i spună că a vorbit deja cu Călin Georgescu, însă nu ajunge să-i invoce numele pentru că bărbatul care spune că este organizator îi taie vorba și îi spune că Georgescu nu a dat aprobare pentru prezența partidelor la protest.

ADVERTISEMENT

„Gavrilă: Noi am vorbit deja cu…. / Organizator protest: Noi am vorbit cu dl Georgescu și a zis că nu. Anamaria Gavrilă: Stați liniștit!/ Organizator protest: Dvs vă faceți reclamă… Anamaria Gavrilă: Vă rog, lăsați-mă! Stați liniștit, noi am discutat deja cu echipa, domnule. Nu vă interesează pe dumneavoastră, chiar am discutat cu echipa. Nu știu cine sunteți dumneavoastră. Organizator protest: Organizatorul”.

La final, le spune celor care o însoțesc: „Așa ceva! Strigă ăsta că e organizatorul, că noi ne facem reclamă, Călin Georgescu nu acceptă așa ceva… De unde a venit omul ăsta, frate?”