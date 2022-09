Video. Scandal uriaș între George Simion și Poliție. Liderul AUR, dus la Secție după ce ar fi condus cu permisul suspendat

A fost scandal în noaptea de joi spre vineri în Capitală. Un uriaș conflict a izbucnit între George Simion, pe de o parte, Poliție și Jandarmerie de cealaltă.

George Simion, dus la Secția de Poliție în cursul nopții. Acuzațiile aduse liderului AUR

În jurul orei 03:00, în timp ce liderul AUR se afla în Piața Victoriei, acolo unde pregătește deja protestul de duminică, acesta s-a confruntat cu forțele de ordine.

Polițiștii care l-au oprit au constatat că George Simion ar figura cu permisul suspendat. În aceste condiții, deputatul a fost dus la secţia de Poliţie.

Ulterior, , liderul AUR a acuzat abuzuri ale autorităților. Simion spune că acuzațiile conform cărora ar avea permisul suspendat sunt false.

Acesta a spus că, după ce s-a consultat cu avocații, a aflat că are o Ordonanță de clasare a unui eveniment (n.r. o ușoară tamponare, spune politicianul) din luna august.

”Toată schema a fost să ne dea jos din autocar, să mă ducă sub pretexte false la Poliție. Am Ordonanță de clasare, din august, despre care acum am aflat. Voiau să elimine protestul de aici.

Ați văzut, oameni buni. M-au luat la Poliție, acum mi-au dat drumul. Singurul motiv pentru care m-au luat cu forța la Udriște și m-au ținut până acum a fost ca să ia autocarul.

Uite statul polițienesc în care trăim. A plecat și ultima mașină de Poliție. Au eliberat zona de protest. Am zis că vă arăt live Ordonanța de clasare din august. Nu am făcut nimic. A fost o simplă lovitură, o mașină în spatele celeilalte. Vă arăt ce le-am arătat și polițiștilor

Au zis nu, veniți cu mine la Udriște, la secția de Poliție de la Udriște. Am întrebat și avocații mei, aceștia au spus că am Ordonanță de clasare. Autocarul e dus în spatele Guvernului, poate se plimbă Ciucă și Ciolacu cu el. Ăsta e felul în care Guvernul ne hățuiește”, spune Simion, pe Facebook.

Momentul confruntării George Simion vs Poliție: după minutul 52.00:

George Simion: ”Cine știe ce ne plasează în autocar? Poate ne bagă droguri”

, și a spus că totul a fost un abuz.

Acesta spune că nu se lasă intimidat și cheamă lumea la protest, pe 2 octombrie.

După ce autocarul în care se afla i-a fost ridicat și dus în spatele Guvernului, Simion a mai spus, printre altele, că i s-ar putea pune droguri în vehicul.

”Dragi prieteni, m-au scos abuziv sub pretextul unui permis de conducere suspendat deși eu am Ordonanță de clasare. Nu există fapta. A fost o simplă tamponare. Pe acea tamponare mi-au făcut dosar penal. Oare câte mai am?

Vă rog veniți la protestul de duminică. Cu băieții ăștia nu rămâne așa. Dacă cred ei că ne intimidează..

Cine știe ce plasează acum în autocar? Poate ne bagă droguri în el? Eu am vrut ca Poliția să-mi facă test de alcool și drog”, adaugă liderul AUR.