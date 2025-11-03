Sport

Video șocant. Bătaie ca în 7 păcate la un meci de județ. Suporterii au fugărit echipa oaspete direct pe teren

Fotbalul din ligile inferioare din România aduce uneori scene desprinse din filme, în care sportivii sunt supuși unui tratament cum este greu de crezut.
FANATIK
03.11.2025 | 09:52
Video socant Bataie ca in 7 pacate la un meci de judet Suporterii au fugarit echipa oaspete direct pe teren
Jucătorii unei echipe din Teleorman, alergați de spectatori
ADVERTISEMENT

Partida din Liga 5, din Teleorman, dintre AS Petrolul Poeni – CS Steaua Rosie Bujoru 2021, a adus momente regretabile.

Incidente șocante la un meci din Liga 5. Jucătorii, alergați pe teren

Jucătorii echipei oaspete au fost alergați pe teren de către fanii locali, iar imaginile au ajuns virale pe internet. Chiar dacă nu erau foarte mulți spectatori, ci vorbim de maxim 50, după cum putem vedea pe imagini, câțiva au intrat pe gazon și au decis să se ia la harță cu fotbaliștii adverși (VIDEO AICI). Toată situația a fost una care a provocat hohote de râs pentru unii dintre fani, în timp ce alții, care au rămas în tribuna improvizată, au apelat la un limbaj suburban.

ADVERTISEMENT

Înjurăturile au fost la ordinea zilei, cât și încurajări de violență la adresa jucătorilor de la Bujoru. Imaginile reprobabile arată că la nivel de județ,multe partide se desfășoară fără ca o minimă securitate să existe și să ofere protecție celor implicați în activitatea sportivă. De altfel, sunt raportate astfel e incidente anul, la nivelul zecilor, iar din păcate FRF nu reușește să combată în vreun fel problemele acestea care există de mult timp.

Intervine FRF în scandalul de la Poeni?

Trebuie specificat că și arbitrii au probleme cu fanii, care la nivel de județ sunt, de multe ori, la câțiva metri de gazon, fără a fi un gard despărțitor sau orice fel de element care să asigure protecție. În mod normal, poliția trebuie să fie chemată pentru a asigura ordinea, ori o firmă de pază să fie angajată pentru ca siguranța celor implicați să nu fie pusă în pericol.

ADVERTISEMENT
Ce spune jandarmul care a dat amenda la comemorarea Colectiv: „Nici nu vă...
Digi24.ro
Ce spune jandarmul care a dat amenda la comemorarea Colectiv: „Nici nu vă imaginați ce mesaje am primit”

Totuși, acest lucru nu se întâmplă și de asta, în 2025, avem parte de imagini cum au fost cele de la Poeni, în care suporterii își fac dreptate singuri și au un comportament sălbatic, dus peste limita legii. Rămâne de văzut acum dacă autoritățile și cei de la FRF vor interveni pentru a lua măsuri față de echipa organizatoare, care a permis, voit sau nu, să existente incidente.

ADVERTISEMENT
E celebră și are milioane €, dar nu-și găsește partener. Batjocorită după ce...
Digisport.ro
E celebră și are milioane €, dar nu-și găsește partener. Batjocorită după ce și-a făcut cont pe o aplicație de dating
Adrian Mihalcea a făcut praf un jurnalist la conferință: „Dai în mine ca...
Fanatik
Adrian Mihalcea a făcut praf un jurnalist la conferință: „Dai în mine ca în câine”. A urmat un gest incredibil
Simona Halep, replică savuroasă la Turneul Campioanelor! Fostul lider WTA nu a lăsat...
Fanatik
Simona Halep, replică savuroasă la Turneul Campioanelor! Fostul lider WTA nu a lăsat loc de controverse, după ce a fost luată la întrebări: „Sunt împăcată”. Foto
Video fabulos. Nepotul lui Adrian Ilie, noul Maradona: “Barcelona a pus ochii pe...
Fanatik
Video fabulos. Nepotul lui Adrian Ilie, noul Maradona: “Barcelona a pus ochii pe el: Bombiță Bogdănel Ilie”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Nervi și urlete după Craiova-Rapid! Oficialii celor două formații, surprinși într-un conflict aprins:...
iamsport.ro
Nervi și urlete după Craiova-Rapid! Oficialii celor două formații, surprinși într-un conflict aprins: ”Da mă, Ioane, dar...”
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!