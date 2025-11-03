Video șocant. Bătaie ca în 7 păcate la un meci de județ. Suporterii au fugărit echipa oaspete direct pe teren

ADVERTISEMENT

Partida din Liga 5, din Teleorman, dintre AS Petrolul Poeni – CS Steaua Rosie Bujoru 2021, a adus momente regretabile.

Incidente șocante la un meci din Liga 5. Jucătorii, alergați pe teren

Jucătorii echipei oaspete au fost alergați pe teren de către fanii locali, iar imaginile au ajuns virale pe internet. Chiar dacă nu erau foarte mulți spectatori, ci vorbim de maxim 50, după cum putem vedea pe imagini, câțiva au intrat pe gazon și au decis să se ia la harță cu fotbaliștii adverși ( ). Toată situația a fost una care a provocat hohote de râs pentru unii dintre fani, în timp ce alții, care au rămas în tribuna improvizată, au apelat la un limbaj suburban.

Înjurăturile au fost la ordinea zilei, cât și încurajări de violență la adresa jucătorilor de la Bujoru. Imaginile reprobabile arată că la nivel de județ,multe partide se desfășoară fără ca o minimă securitate să existe și să ofere protecție celor implicați în activitatea sportivă. De altfel, sunt raportate astfel e incidente anul, la nivelul zecilor, iar din păcate FRF nu reușește să combată în vreun fel problemele acestea care există de mult timp.

Intervine FRF în scandalul de la Poeni?

Trebuie specificat că și arbitrii au probleme cu fanii, sunt, de multe ori, la câțiva metri de gazon, fără a fi un gard despărțitor sau orice fel de element care să asigure protecție. În mod normal, poliția trebuie să fie chemată pentru a asigura ordinea, ori o firmă de pază să fie angajată pentru ca siguranța celor implicați să nu fie pusă în pericol.

Totuși, avem parte de imagini cum au fost cele de la Poeni, în care suporterii își fac dreptate singuri și au un comportament sălbatic, dus peste limita legii. Rămâne de văzut acum dacă autoritățile și cei de la FRF vor interveni pentru a lua măsuri față de echipa organizatoare, care a permis, voit sau nu, să existente incidente.