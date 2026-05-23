Video șocant! Denis Alibec a înjurat copiii de la Barca Academy după Chindia – Farul 3-3: „Duceți-vă-n p**a mea”

Prima manșă a barajului pentru menținerea sau promovarea în SuperLigă, disputată între Chindia Târgoviște și Farul Constanța, a oferit un spectacol total pe stadionul „Eugen Popescu”. Confruntarea a fost marcată de răsturnări dramatice de situație și ratări monumentale, ca în final rezultatul să fie egal, scor 3-3. Nervii au atins cote înalte, iar Denis Alibec a avut o ieșire urâtă la adresa fanilor.

Denis Alibec a înjurat copiii de la Barca Academy după Chindia – Farul 3-3

Meciul dintre , astfel ca lupta pentru menținere/promovare în SuperLiga se va decide peste aproximativ o săptămână, la Ovidiu. Formația de la malul mării a avut un duel mult mai disputat față de primele impresii, gazdele putând chiar învinge pe finalul întâlnirii.

Tensiunea barajului și-a spus cuvântul și la jucătorii experimentați, iar Denis Alibec este un exemplu perfect. Atacantul a fost integralist în partida disputată pe „Eugen Popescu” și a reușit să marcheze primul gol al Farului, după o gafă a portarului. Cum rezultatul nu a fost unul dorit, nervii și-au spus cuvântul.

FANATIK a surprins momentul în care copiii de la Barca Academy, centrul de formare fiind la Târgoviște, au cerut o poză sau un autograf de la cel mai cunoscut jucător din lotul Farului. Dacă pentru fotbaliști, în general, este o mândrie să ofere atenție celor mici, același lucru nu s-a întâmplat și la finalul partidei terminate la egalitate.

Copiii au plecat cu un gust amar de la stadion, Denis Alibec nevrând să le acorde atenție. Mai mult decât atât, atacantul Farului i-a înjurat grosolan: „Duceți-vă-n p**a mea, că m-ați înjurat tot meciul”, spre surprinderea tuturor celor prezenți. Ulterior, puștii au confirmat evenimentul. În videoclipul atașat mai jos se vede clar cum directorul de marketing de la Chindia Târgoviște, Cosmin Enache, se arată total surprins de atitudinea lui Alibec, ba chiar merge să îi reproșeze faptul că a înjurat. Chiar dacă publicul a fost ostil, internaționalul român nu are nicio justificare că a recurs la astfel de gesturi, în contextul în care s-ar presupune că ar trebui să fie un model pentru noile generații.

Farul, emoții pentru supraviețuirea în SuperLiga

Farul se află într-o situație extrem de complicată pe finalul acestui sezon. Deși ar fi trebuit să obțină doar un punct în etapa precedentă, în meciul contra Metaloglobus, marinarii au pierdut surprinzător, astfel că se află în acest context nefavorabil. Returul barajului este programat duminica viitoare, pe 31 mai, la Ovidiu.

„E rușinos. Am jucat cu toată echipa. Nu am fost în stare să luăm un punct acasă, e rușinos. Ne cerem scuze, dar încă nu am retrogradat. Mai sunt două meciuri și sperăm din tot sufletul să facem două meciuri mari (n.r. vina e în totalitate a jucătorilor?) Păi, da, ce să mai? Să dăm vina pe cine? Chiar nu avem pe cine. Nu suntem în stare s-o băgăm în poartă, avem douăzeci de ocazii și nu suntem în stare să dăm un gol cu Metaloglobus, care e în vacanță. N-avem nicio scuză, e rușinos.

Probabil trăim din amintiri. Prezentul este prezent și nivelul nostru e la retrogradare acum. Nu mai contează că am luat campionatul, că am jucat la națională, în Europa sau pe unde am mai jucat. Ăsta e nivelul în momentul de față. Mi-este frică un pic de baraj, dar cred că până la urmă o vom scoate la capăt”, declara Alibec în urmă cu o săptămână.