Video șocant! O tânără de 21 de ani a fost aruncată în gol fără coardă de suținere în timp ce practica bungee jumping

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Tragedie în Brazilia petrecută în acest weekend. O tânără practicatoare de bungee jumping a fost aruncată în gol de 40 de metri și a murit după ce personalul nu a asigurat echipamentul înaintea lansării de pe pod. Totul a fost surprins într-un video, chiar înainte ca aceasta să își piardă viața crezând că desfășoară un salt controlat.

O tânără de 21 de ani a murit în timp ce practica bungee jumping în Brazilia

Continuă veștile neplăcute după și după ce De data aceasta, cazul trist care a făcut înconjurul internetului vine din Brazilia. Maria Eduarda Rodrigues de Freitas, în vârstă de 21 de ani, a murit după ce personalul unei atracții de tip bungee/bridge swing ar fi uitat să-i atașeze coarda de siguranță înainte de lansare.

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Incidentul a avut loc pe 13 iunie 2026, la podul numit „Ponte do Esqueleto” (Skeleton Bridge) din Limeira, statul São Paulo, Brazilia. Imaginile video arată că a fost purtată pe brațe de echipa care organiza săriturile la marginea podului și lansată, însă coarda de siguranță ar fi rămas pe platformă, nefiind atașată, așa cum trebuie, de hamul ei.

TRIGGER WARNING: Bungee jump turned fatal after a 21-year-old allegedly died when the safety rope was not properly secured during the activity, sparking an investigation into the incident. — Deccan Herald (@DeccanHerald)

Și-a prevestit moartea

Imediat după lansare, persoane aflate la fața locului au început să strige „Coarda! Coarda!”, realizând că ceva nu era în regulă. Înainte de incident, ea postase pe rețelele sociale fotografii de la locație și o glumă de genul: „Cine a fost nebunul care m-a lăsat să sar de pe un pod?”.

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Autoritățile au reținut șase persoane în urma morții tinerei brazilience. O parte dintre acestea sunt investigate pentru omucidere din culpă sau infracțiuni similare conform legislației locale. Potrivit anchetatorilor, săriturile respective ar fi avut probleme de autorizare și de respectare a procedurilor de siguranță. Ancheta este încă în desfășurare.