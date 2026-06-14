Sport

Video șocant! O tânără de 21 de ani a fost aruncată în gol fără coardă de suținere în timp ce practica bungee jumping

O tânără din Brazilia participa la o activitate de sărituri cu coardă organizată de firme locale. Ea a murit tragic, după ce personalul a aruncat-o în gol fără nicio protecție. Află toate detaliile.
Mihai Dragomir
14.06.2026 | 17:03
Video socant O tanara de 21 de ani a fost aruncata in gol fara coarda de sutinere in timp ce practica bungee jumping
ULTIMA ORĂ
Moarte tragică pentru o braziliancă de 21 de ani. Sursa Foto: Colaj FANATIK.
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Tragedie în Brazilia petrecută în acest weekend. O tânără practicatoare de bungee jumping a fost aruncată în gol de 40 de metri și a murit după ce personalul nu a asigurat echipamentul înaintea lansării de pe pod. Totul a fost surprins într-un video, chiar înainte ca aceasta să își piardă viața crezând că desfășoară un salt controlat.

O tânără de 21 de ani a murit în timp ce practica bungee jumping în Brazilia

Continuă veștile neplăcute după decesul unui fost campion mondial în prima zi a CM 2026 și după ce o tânără alergătoare a murit în Thailanda la doar 25 de ani. De data aceasta, cazul trist care a făcut înconjurul internetului vine din Brazilia. Maria Eduarda Rodrigues de Freitas, în vârstă de 21 de ani, a murit după ce personalul unei atracții de tip bungee/bridge swing ar fi uitat să-i atașeze coarda de siguranță înainte de lansare.

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Incidentul a avut loc pe 13 iunie 2026, la podul numit „Ponte do Esqueleto” (Skeleton Bridge) din Limeira, statul São Paulo, Brazilia. Imaginile video arată că a fost purtată pe brațe de echipa care organiza săriturile la marginea podului și lansată, însă coarda de siguranță ar fi rămas pe platformă, nefiind atașată, așa cum trebuie, de hamul ei.

Și-a prevestit moartea

Imediat după lansare, persoane aflate la fața locului au început să strige „Coarda! Coarda!”, realizând că ceva nu era în regulă. Înainte de incident, ea postase pe rețelele sociale fotografii de la locație și o glumă de genul: „Cine a fost nebunul care m-a lăsat să sar de pe un pod?”.

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Autoritățile au reținut șase persoane în urma morții tinerei brazilience. O parte dintre acestea sunt investigate pentru omucidere din culpă sau infracțiuni similare conform legislației locale. Potrivit anchetatorilor, săriturile respective ar fi avut probleme de autorizare și de respectare a procedurilor de siguranță. Ancheta este încă în desfășurare.

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Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
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