Video. Spumă toxică pe un râu din India. Oamenii fac baie în el, dar se pot îmbolnăvi de plămâni

Un strat de spumă toxică a acoperit miercuri porțiuni ale unui râu sacru din , unde hindușii se strânseseră pe maluri pentru a celebra o festivitate religioasă, iar alți credincioși se îmbăiau.

Această spumă albă, , s-a acumulat pe parcursul săptămânii precedente în anumite părți ale râului Yamuna, un afluent al fluviului sacru Gange, lung de 1.376 de kilometri (855 de mile) și care străbate numeroase state indiene.

Această spumă cu miros înțepător are un conținut mare de amoniac și de fosfați, care pot provoca afecțiuni ale căilor respiratorii sau ale pielii, spun oamenii de știință. Prezența spumei a coincis cu Chhath Puja, o sărbătoare dedicată zeului soarelui, Lordul Surya. În prima parte a acestei săptămâni, câțiva hinduși fuseseră văzuți în timp ce se plimbau prin spuma toxică pentru a face o baie și pentru a se ruga în râu.

Fac baie în râul poluat fiindcă așa le cere religia

Una dintre credincioase, Gunjan Devi, a spus marți că nu avea nicio alternativă și a trebuit să facă o baie în aceste ape contaminate.

„Apa este extrem de murdară, dar nu avem prea multe opțiuni (…) Este un ritual să faci baie într-un corp de apă, așa că am venit aici să ne scăldăm”, a mai spus ea.

Guvernul Indiei a mobilizat 15 ambarcațiuni pentru a înlătura această spumă, însă oamenii de știință se tem că a provocat deja prejudicii masive.

„Râul, tronsonul din Delhi, este un râu mort din punct de vedere ecologic (…) Nu are pești sau păsări de apă dulce. Acest lucru se întâmplă de ani de zile”, a explicat Bhim Singh Rawat, de la South Asia Network on Dams, Rivers and People (SANDRP).

Râurile contaminate din India

Timp de zeci de ani, substanțe chimice otrăvitoare și ape uzate netratate au fost deversate în Yamuna. Râul pare întunecat și noroios în unele locuri, iar deșeurile de plastic se aștern pe malurile sale.

În zonele din jurul orașului Delhi, râul este cel mai poluat, ca urmare a populației dense din oraș și a nivelului semnificativ de deșeuri. Numai 2% din lungimea cursului de apă traversează capitala, dar Delhi are o contribuție de circa 76% din totalul încărcării cu substanțe poluante a râului, după cum a constatat un comitet guvernamental de monitorizare. Bhim Singh Rawat, de la SANDRP, a afirmat că râul este poluat și afectează oamenii care locuiesc în mai multe orașe situate în aval, precum Faridabad, Noida și Agra.

„Mii de săteni iau apă pentru irigații din râu, duc găleți la râu pentru a se scălda și a bea”, a spus el.

Nu este pentru prima oară când o astfel de spună toxică își face apariția în India

În 2017, o spumă cu un aspect similar s-a format pe lacul Varthur din suburbiile sudice ale orașului Bangalore. Amestecul chimic spumos a fost împins pe autostrăzi de rafalele puternice de vânt. În același an, un lac din Bangalore a explodat în flăcări, iar oamenii de știință spun că fenomenul a fost cauzat de prezența urmelor de petrol în apă.