Video. Taifunul Nanmadol face ravagii în Japonia. Patru morți și peste 100 de răniți. Sute de mii de oameni fără energie

În ultimele zile, taifunul Nanmadol, una dintre cele mai puternice furtuni care s-a abătut asupra Japoniei în ultimii ani, a adus rafale de vânt violente. S-au înregistrat și cantități record de precipitaţii în vestul statului asiatic.

Taifunul a lăsat în urma sa mai multe victime. Patru oameni au murit, 114 sunt răniți și sute de mii au rămas fără energie electrică.

Autoritățile japoneze au confirmat încă de luni moartea a două persoane. Ulterior, marți, alți doi cetățeni au fost găsiți ”fără semne vitale”.

Radiodifuzorul de stat NHK citat de a informat că un bărbat a fost ucis în momentul în care mașina lui a fost luată de puhoaie. Un altul a murit după ce a fost îngropat de viu într-o alunecare de teren.

Vestea bună este că furtuna care a atins uscatul pe principala insulă sudică a țării, Kyushu, duminică seară, a fost degradată marți la un ciclon extratropical. Acesta se află acum în deplasare către largul coastei de nord-est a Japoniei și se îndreaptă spre Oceanul Pacific.

Și Capitala Tokyo . Linia de metrou Tozai a fost suspendată din cauza inundațiilor.

O alertă de nivel 5, cea mai înaltă pe scara de avertizare a dezastrelor din Japonia, a fost emisă pentru peste 500.000 de persoane din zonele Kagoshima, Miyazaki, Oita, Kumamoto și Yamaguchi.

The Japan Meteorological Agency stated that , the 14th typhoon of the season made landfall on Sun (9/19) near the city of Kagoshima on Kyushu Island, Southwestern Japan. The typhoon had a maximum wind speed of 45 meters per second near its center.

— SEA Today News (@seatodaynews)