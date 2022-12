Video. Tânăr de 20 de ani, arestat după ce a aruncat cu ouă către Regele Charles

unui nou incident nefericit, al doilea în decurs de o lună de zile.

Marți, în timp ce suveranul se afla într-o plimbare în centrul orașului Luton, din mulțime a fost aruncat un ou în direcția acestuia.

În filmările apărute în presa din insulă, se observă cum monarhul este rapid îndepărtat din fața mulțimii de oameni de către personalul său de securitate.

Măsura pazei regale a fost una temporară. Imediat, suveranul s-a întors în mulțime pentru a da mâna cu localnicii și cu admiratorii săi.

Ulterior, poliția din Bedfordshire a anunțat că un bărbat în vârstă de 20 de ani a fost reținut și este în arest.

Incidentul de marți a fost confirmat de canalul oficial de Twitter al Casei Regale Britanice.

”Regele Charles s-a întâlnit cu lideri comunitari și organizații de voluntariat la Primăria Luton.

Un bărbat în vârstă de 20 de ani a fost arestat sub suspiciunea de agresiune comună, după ce un ou ar fi fost aruncat în direcția regelui în timpul deplasării acestuia”, scrie contul de socializare al The Royal Family.

Este al doilea astfel de incident în care este implicat monarhul britanic în decurs de o lună. Pe 9 noiembrie, Regele Charles a fost ținta unui student.

King Charles has met community leaders and voluntary organisations at Luton Town Hall.

A man in his 20s has been arrested on suspicion of common assault after an egg was allegedly thrown in the direction of the King during the walkabout.

— The Royal Family Channel (@RoyalFamilyITNP)