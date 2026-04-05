Video. Toată familia Lucescu s-a strâns la miezul nopții la căpătâiul lui Mircea Lucescu. Fiul Răzvan, sfâșiat de durere la ieșirea din spital

Răzvan Lucescu a venit de urgență în România după ultimul meci jucat de echipa sa în Grecia. PAOK a remizat cu Panathinaikos, iar la scurt timp după încheierea jocului antrenorul român a urcat în avion. După aterizarea pe aeroportul Băneasa, tehnicianul a mers împreună cu familia la Spitalul Universitar, acolo unde este internat Mircea Lucescu.

Clipe de coșmar pentru Mircea Lucescu. Marele antrenor este internat la terapie intensivă

Mircea Lucescu se află în stare critică, internat la Terapie Intensivă la Spitalul Universitar din București, după o serie de complicații cardiace severe. Totul a început cu un infarct miocardic acut, survenit după ce anterior suferise tulburări grave de ritm cardiac și chiar leșinase în cantonament. Medicii i-au montat un defibrilator cardiac și ulterior un stent, însă problemele nu s-au oprit aici, iar starea sa s-a deteriorat în zilele următoare.

care nu au mai răspuns la tratament, motiv pentru care a fost transferat de urgență la ATI. În prezent, este în comă indusă și conectat la aparate, iar medicii sunt rezervați în privința prognosticului. Oficialii din sănătate au confirmat că starea sa s-a degradat în ultimele 24-48 de ore.

Răzvan Lucescu a luat un avion privat pentru a fi alături de tatăl său. Antrenorul de la PAOK a mers cu familia la Mircea Lucescu

Antrenorul formației din Salonic a aterizat pe aeroportul Băneasa și a mers împreună cu fiul său, iubita acestuia, Ioana, dar și cu doamna Neli, soția lui Mircea Lucescu.

Aceștia au coborât dintr-o singură mașină și s-au îndreptat spre intrarea în Spitalul Universitar. Răzvan Lucescu a părut ușor deranjat de prezența reporterilor. Antrenorul nu a oferit declarații, ci doar a mers alături de familie spre clinica spitalului. Va fi prima oară când își vede tatăl după cumpăna prin care acesta a trecut.

Răzvan Lucescu a ieșit din spital și a vorbit scurt cu jurnaliștii. Vizibil afectat, antrenorul a cerut respect pentru situația prin care trece familia și a spus că nu poate oferi detalii medicale despre starea tatălui său. Tehnicianul a explicat că informațiile vor fi comunicate doar de medici și a evitat orice alte comentarii. „E o situație grea și vă rog mult să încercați să respectați acest moment. Cei de la spital dau comunicate când simt că e momentul”, a declarat Răzvan Lucescu.

„Ce aș putea să vorbesc? E o situație grea, complicată. N-am mai multe… Sunt oamenii de la spital care vă vor da toate informațiile. Eu nu știu să vă explic acum”, a declarat Răzvan Lucescu la sosirea pe aeroportul Băneasa. Între timp, acesta a făcut și o scurtă oprire acasă.