Video. Tornadă puternică în Slovacia. Vântul de 200 km/h a făcut prăpăd

După Cehia, în iunie, și Slovacia a fost lovită de o tornadă puternică. Un astfel de fenomen meteo extrem s-a abătut joi asupra localității Petkovce din estul țării.

Însoțită de rafale ale vântului cu viteze de până la 200 km/h, vijelia a produs pagube importante pentru localnici. Singura veste bună este că, deocamdată, nu s-au anunțat persoane rănite de furia naturii.

O violentă a afectat joi seară localitatea Petkovce din districtul Vranov, din Slovacia. Fenomenul a avariat mai multe case. Acest lucru a fost anunțat chiar de primarul așezării Pavol Hybala, conform site-ului .

”Patru case au fost serios avariate și acoperișurile acestora smulse de vânt. Copacii sunt rupți, liniile electrice sunt dărâmate. Drumul este impracticabil”, a declarat ofițerul operațional al Direcției Regionale a Corpului de Pompieri și Salvare din Preov, conform presei locale.

La fața locului au fost mobilizați aproape 20 de pompieri profesioniști și voluntari din zonă. Aceștia au ajutat la îndepărtarea copacilor căzuți și ale părților de acoperișuri aruncate pe drum.

Primarul localității povestește momentele cumplite prin care a trecut: ”Totul în jur se învârtea și lucrurile erau ridicate. Țiglele de pe acoperișuri au fost transportate poate la 100 de metri.

Vijelia a afectat doar o parte a satului. A durat poate un minut, dar a demolat totul”, a spus primarul, adăugând că, din datele preliminare, nu au fost răniți.

Edilul a mai spus că, momentan, nu a fost efectuată o evaluare a pagubelor, precizând că pe lângă cele patru case care au rămas fără acoperiş alte trei gospodării au fost avariate.

