Video. Tragedie de proporții în Serbia: acoperișul gării din Novi Sad s-a prăbușit peste călători. Cel puțin 11 morți. Update

❗️At least 8 people have died and at least 30 injured, including children, after the canopy of the Novi Sad railway station collapsed.

❗Најмање 8 особа је погинуло, а најмање 30 је повређено, међу којима и деца, након што се урушила надстрешница железничке станице у Новом Саду.

— Serbnews (@serbnews)