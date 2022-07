Video. Turiștii dintr-o stațiune turcească populară printre români au crezut că văd un rechin și s-au panicat. Ce spun autorităţile

Având în memorie scenele sângeroase înregistrate în stațiunea egipteană Hurghada, turiștii care înotau nu departe de plaja stațiunii Marmaris s-au panicat când au văzut o aripioară dorsală care se îndrepta spre ei.

Mulți dintre ei au început să se agite, fiind convinși că au în fața un rechin. A existat și unul care și-a păstrat calmul și a intrat în apă având asupra lui un mop, pe care l-a folosit pentru a lovi peștele despre care se credea că e rechin.

Aceste scene au fost filmate de un alt turist, iar acum fac ocolul lumii. Incidentul a fost înregistrat într-o zonă preferată mai ales de familiile care au copii, datorită apelor care nu sunt prea adânci.

În filmare se vede cum unii turiști semnalizează pericolul, în timp ce alții se scufundă în apă chiar când presupusul rechin înota pe lângă ei. În cele din urmă, peștele care a generat panică a fost alungat de loviturile aplicate cu mopul de bărbatul care ulterior a fost privit ca un erou.

Lovit în cap de câteva ori, peștele se îndepărtează de turiști și se îndreaptă spre larg. În același timp, câțiva înotători au rămas în acea zonă pentru a se asigura că pleacă.

📹| The shark, which was seen on the Marmaris coast, was removed by the citizens “by hitting its head with a floor mop”.

— EHA News (@eha_news)