Poliția cipriotă a intervenit și a arestat-o pe femeie, după ce aceasta a amenințat cu un cuțit grupul de ruși care sărbătoreau Ziua Drapelului, la mii de kilometri distanță de țara lor. Potrivit statisticilor, în Cipru trăiesc aproximativ 18.000 de ruși.

Femeia în vârstă de 55 de ani a apărut în mijlocul grupului de 20 de ruși, înarmată cu un cuțit, extrem de nervoasă că aceștia fluturau steagurile Rusiei în orașul Larnaca. Rușii se pregăteau să pornească într-un convoi de mașini prin oraș, conform presei din Cipru.

Polițiștii au reținut-o pe femeie sub acuzația de agresiune, beție în public, posesie de armă și tulburarea liniștii publice, conform unui anunț al purtătorului de cuvânt al poliției din Larnaca, Harris Hadjiyiasemis. Un alt grup de ruși s-a adunat în orașul Limassol pentru a flutura steaguri și a afișa simbolul ”Z”, sinonim cu susținerea acestora pentru ”operațiunea militară specială” a Moscovei în Ucraina.

Comunitatea rusă din Europa a obișnuit deja Occidentul cu manifestațiile prin care războiul lui Vladimir Putin este susținut. În Germania, în luna aprilie, mii de oameni ieșeau în stradă în diferite orașe pentru a-și arăta suportul față de război și față de Vladimir Putin.

În Frankfurt, 600 de ruși cu steaguri rusești s-au adunat în centrul orașului pentru a protesta ”împotriva urii și hărțuirii”, considerându-se victime colaterale ale războiului. Tot 600 de ruși au ieșit în stradă și la Hanovra, în timp ce la Stuttgart au ieșit în stradă 150 de oameni, la fel cum s-a întâmplat și la Lubeck.

”Unii hotelieri din Turcia nu doar că încalcă toate legile ospitalității, ci permit direct infracțiuni împotriva turiștilor, în primul rând din Rusia, în stațiunile lor”, s-au plâns propagandiștii ruși.

