Video. Un jucător de baschet de 16 ani a murit într-un mod cumplit: panoul de fier a căzut peste el. Tragedia, petrecută în India

Imagini dramatice vin din India, acolo unde un jucător de baschet de 16 ani a murit într-un mod cumplit. În timpul unui antrenament, panoul de fier a căzut peste el.
Adrian Baciu
26.11.2025 | 13:46
Un jucător de 16 ani a murit într-un mod dramatic, în India. A fost zdrobit de panoul de fier. Sursa foto: X / capturi / colaj Fanatik
Un jucător de baschet de doar 16 ani a avut parte de un final cumplit, chiar în timpul unui antrenament. Tânărul a murit după ce un panou de fier de mare greutate a căzut peste el. Această tragedie a fost raportată în India.

Tragedie în baschet, în India: un jucător de 16 ani, component al naționalei, a murit într-un mod dramatic. A fost zdrobit de panoul de fier

Vin imagini cu un puternic impact emoțional din India. La începutul acestei săptămâni, un jucător de baschet de mare perspectivă, component al naționalei țării sale, nivelul sub 16 ani, a avut parte de o moarte cumplită.

Această dramă a fost consemnată în districtul Rohtak, statul Haryana. Hardik Rathi, un jucător de 16 ani, se antrena pe terenul din complexul Lakhan Majra. La un moment dat, panoul de fier, care nu era fixat vine în ciment, a căzut și l-a strivit. Prietenii săi care se aflau în zonă s-au grăbit să-l ajute, dar adolescentul nu a mai putut fi salvat.

De la fața locului au apărut, în online, imaginile cu momentul tragediei. Filmarea îl arată pe Hardik antrenându-se singur pe teren. În primă fază, aleargă de la linia de trei puncte, sare și atinge coșul. A doua oară, acesta se prinde de panou, iar greutatea sa pare suficientă pentru a-l mișca și a-l prăbuși peste el.

Anchetă deschisă în India după moartea tragică a jucătorului de baschet

Prietenii lui Hardik care stăteau pe marginea terenului în complexul sportiv Lakhan Majra l-au dus pe Hardik la un spital. Din păcate, din cauza rănilor extrem de grave, tânărul sportiv a murit, a spus șeful poliției locale, Samarjeet Singh, citat de Indian Express.

Oficialii locali din orașul indian unde s-a petrecut tragedia au declarat că circumstanțele care au dus la prăbușirea stâlpului de fier, inclusiv starea echipamentului, sunt investigate. Întrebat despre măsurile pe care le va lua după moartea tânărului baschetbalist, șeful guvernului din Haryana, Nayab Singh Saini, le-a spus reporterilor că va aduna mai întâi toate detaliile referitoare la caz.

Adrian Baciu este redactor specializat pe zona de actualitate la Fanatik. A mai lucrat la sport1X2.net și A1.ro, în special pe tenis, dar și alte sporturi, a fost implicat în proiectul pentru pariori. Administrator și redactor al site-ului tikitaka.ro.
