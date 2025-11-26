Video. Un jucător de baschet de 16 ani a murit într-un mod cumplit: panoul de fier a căzut peste el. Tragedia, petrecută în India

ADVERTISEMENT

Un jucător de baschet de doar 16 ani a avut parte de un final cumplit, chiar în timpul unui antrenament. Tânărul a murit după ce un panou de fier de mare greutate a căzut peste el. Această tragedie a fost raportată în India.

Vin imagini cu un puternic impact emoțional din India. La începutul acestei săptămâni, un jucător de baschet de mare perspectivă, component al naționalei țării sale, nivelul sub 16 ani, a avut parte de o moarte cumplită.

Această dramă a fost consemnată în districtul Rohtak, statul Haryana. Hardik Rathi, un jucător de 16 ani, se antrena pe terenul din complexul Lakhan Majra. La un moment dat, panoul de fier, care nu era fixat vine în ciment, a căzut și l-a strivit. Prietenii săi care se aflau în zonă s-au grăbit să-l ajute, dar adolescentul nu a mai putut fi salvat.

De la fața locului au apărut, în online, . Filmarea îl arată pe Hardik antrenându-se singur pe teren. În primă fază, aleargă de la linia de trei puncte, sare și atinge coșul. A doua oară, acesta se prinde de panou, iar greutatea sa pare suficientă pentru a-l mișca și a-l prăbuși peste el.

🎥 WARNING – TRAGIC INCIDENT IN ROHTAK 💔 16-year-old National Level Basketball player Hardik lost his life after a pole fell on him during practice Poor infrastructure has taken a sportsperson’s life R.I.P. Hardik 🙏 — The Khel India (@TheKhelIndia)

Anchetă deschisă în India după moartea tragică a jucătorului de baschet

Prietenii lui Hardik care stăteau pe marginea terenului în complexul sportiv Lakhan Majra l-au dus pe Hardik la un spital. Din păcate, din cauza rănilor extrem de grave, , a spus șeful poliției locale, Samarjeet Singh, citat de .

Oficialii locali din orașul indian unde s-a petrecut tragedia au declarat că circumstanțele care au dus la prăbușirea stâlpului de fier, inclusiv starea echipamentului, sunt investigate. Întrebat despre măsurile pe care le va lua după moartea tânărului baschetbalist, șeful guvernului din Haryana, Nayab Singh Saini, le-a spus reporterilor că va aduna mai întâi toate detaliile referitoare la caz.