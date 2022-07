Video. Un nou atac armat în SUA. Atacatorul a ucis trei persoane, înainte să fie împușcat mortal

Individul a fost ucis de un ”individ armat”, cel mai probabil un civil, potrivit presei din SUA. Atacatorul a deschis focul într-un centru comercial din Indiana, duminică 18 iulie, ucigând trei persoane și rănind același număr de oameni.

”Am asistat la un atac armat în seara aceasta la Greenwood Park Mall”, a declarat Mark Myers, primarul oraşului Greenwood. “Acum vem trei morţi şi trei răniţi”, a punctat edilul orașului.

Atacatorul a fost ucis de către un , cel mai probabil un civil. Poliția din Greenwood a cerut ajutorul populației și le-a transmis martorilor la atac să furnizeze orice tip de informație, conform

Potrivit martorilor, atacatorul a intrat în Mall, în zona food court, și a început să deschidă focul la întâmplare. A fost ucis la rândul său, astfel că numărul total al morților s-a ridicat la patru.

