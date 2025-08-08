News

Video. Un pod suspendat, plin cu turiști, s-a prăbușit în China. Cinci persoane au murit, 24 au fost rănite

Momentul în care un pod suspendat s-a prăbușit în China. Au murit cinci persoane, 24 au suferit răni. Autoritățile au deschis o anchetă
Andreea Stanaringa
08.08.2025 | 06:49
Un pod suspendat s-a prăbușit în China. Sursa foto: Capturi X/Colaj Fanatik

Cinci persoane au murit și alte 24 s-au ales cu răni după ce un pod suspendat s-a prăbușit în China, miercuri. Cum s-a produs tragedia?

Pod suspendat în China, plin cu turiști, prăbușit în câteva secunde

Incidentul s-a petrecut miercuri, 6 august, într-o zonă turistică din regiunea Xinjiang, conform People Magazine. La ora 18:18, 29 de persoane se aflau pe podul suspendat.

La un moment dat, cablurile s-au rupt în Prefectura Autonomă Kazahă Ili. Podul Jiangjun, cunoscut și ca Podul Generalului, s-a înclinat într-o parte, iar oamenii au căzut, potrivit Global Times. Mai multe imagini și clipuri video au fost postate pe rețelele de socializare.

Un turist a declarat, pentru sursa menționată, că a văzut oameni care au căzut în râu și pe stânci, în timp ce alții au rămas blocați pe pod. Este vorba despre o zonă foarte populară printre turiști. Aceștia merg pe podul respectiv pentru a avea acces la punctele panoramice.

Unul dintre vizitatori a rămas blocat pe pod și, din fericire, nu s-a ales cu răni majore. El și alți turiști blocați au fost salvați în jurul orei 19:20. Persoanele grav rănite au fost duse la o clinică aflată în apropiere.

În schimb, persoanele cu răni ușoare au fost transportate cu mașina la un spital aflat mai departe, unde au primit îngrijiri medicale.

Dintre cele 24 de persoane rănite, două sunt minore. În urma incidentului, două persoane se află în stare gravă. Ceilalți au suferit răni ușoare, după cum arată informațiile din presa locală.

Zona a fost închisă

Potrivit unui alt turist aflat la fața locului, în zonă bătea vântul atunci când s-a produs accidentul. Acesta a mai menționat că mai mulți copii agitau podul în timp ce mergeau pe el.

Xinhua scrie că autoritățile au decis să închidă zona. De asemenea, a fost demarată și o anchetă. Potrivit Biroului de Turism Zhaosu, Zona Pitorească Xiata se va închide temporar pentru a putea fi efectuată o inspecție de siguranță.

Zona Xiata este apreciată pentru peisajul montan, dar și pentru valea și râul spectaculoase. Totodată, în zonă există mai multe poduri pentru ca turiștii să ajungă la siturile naturale și culturale renumite din apropiere.

Anul trecut, aproximativ 300 de milioane de turiști au vizitat zona. Pentru anul acesta, s-a estimat că numărul ar ajunge la 320 de milioane.

Andreea Stanaringa
Andreea Stănărângă este redactor pe zona de Lifestyle la FANATIK din septembrie 2020, unde a avut debutul propriu-zis în presă. A realizat recenzii pentru Booknation.ro, apoi a contribuit la scrierea articolelor din zona relațiilor internaționale pentru 45north.ro.
