Video. Uraganul Agatha face ravagii în Mexic. Cel puțin 11 morți și peste 20 de dispăruți

Dezastru natural în sudul Mexicului. Un uragan extrem de puternic, care a înregistrat viteze record ale vântului, a provocat zeci de victime.

Oficialii mexicani au anunțat că cel puțin 11 de uraganul Agatha, imediat după ce acesta a ajuns în sudul țării, marți, scrie .

Conform guvernatorului statului Oaxaca, Alejandro Murat, alte aproximativ 20 de persoane sunt date dispărute.

Într-o primă fază, Agatha, a fost catalogat un uragan de categoria 2 și apoi a scăzut la nivel de furtună tropicală. Aceasta a fost a mai puternică furtună care a ajuns pe țărmul mexican în luna mai din istoria înregistrată. Viteza vântului a depășit 105 km/oră.

