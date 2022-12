Video. Vladimir Putin, în inspecţie în Crimeea. Președintele s-a încumetat să conducă peste podul bombardat în octombrie

Pe 8 octombrie, o puternică explozie a avariat podul Kerci, legătura strategică între Rusia continentală şi Crimeea, peninsula ucraineană anexată de Moscova în 2014.

La nici două luni de la acest incident, despre care , Vladimir Putin s-a încumetat să se urce la volanul unei mașini și să circule peste pod.

Potrivit , liderul de la Kremlin ar fi decis să inspecteze personal podul din Crimeea.

Însoțit de vicepremierul rus Marat Khusnullin, Putin a sosit în sudul statului ucrainean și a condus fără teamă peste pod. În tot acest timp, președintele rus asculta un raport al oficialului guvernamental.

